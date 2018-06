Comienza la comercialización del fondo con deducción fiscal en Álava y Bizkaia Fachada principal del edificio del Departamento foral de Hacienda. / Jesús Andrade La imposición mínima será de 2.500 euros y la máxima de 5.000 MANU ALVAREZ Martes, 26 junio 2018, 14:45

Un grupo de ocho entidades financieras, las que tienen mayor presencia en el País Vasco, van a iniciar de forma inmediata la comercialización del fondo de inversión para la innovación, cuyo principal atractivo para los ciudadanos es la posibilidad de aplicar una deducción fiscal en el IRPF y también en la declaración de Patrimonio. El nacimiento de este fondo ha sido posible gracias a los últimos cambios fiscales introducidos en la normativa de IRPF de Bizkaia y Álava –Gipuzkoa no se sumó a la iniciativa- de ahí que será en estos dos territorios donde los bancos van a intentar captar en torno a unos 40 millones de euros en una primera etapa.

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementería, principal impulsor de esta iniciativa, ha asegurado este martes que una de las virtudes de este fondo «probablemente la principal, es la de poner el ahorro de los ciudadanos a trabajar a favor de la innovación». Y ello porque el dinero recaudado se destinará a financiar créditos a empresas, con el objetivo de apoyar proyectos de innovación. Rementeria ha comparecido hoy junto a representantes de las entidades y también de Solventis –la empresa que se encargará de la gestión del fondo y también de su comercialización entre inversores 'profesionales'-, para dar el pistoletazo de salida a este proyecto en el que, se estima, participarán inicialmente unos 15.000 ahorradores vizcaínos y alaveses.

Los contribuyentes podrán suscribir participaciones por un importe cerrado de 2.500 euros. Esta será la cantidad mínima a invertir y la máxima 5.000 euros, ya que a partir de ahí no habrá deducción fiscal. El contribuyente obtendrá una deducción fiscal del 15%, hasta un máximo de 750 euros y se tendrá que comprometer a mantener esa participación durante cinco años. No obtendrá rentabilidad financiera adicional, pero la de carácter fiscal ya resulta muy atractiva en estos momentos. Las cantidades depositadas están garantizadas, de ahí que no haya riesgos para los ahorradores. Para los inversores 'profesionales' la inversión máxima será de 100.000 euros y a cambio obtendrán la exención total de esa cantidad en su declaración del Impuesto sobre el Patrimonio

Por otra parte, Elkargi colaborará en la otra pata del proyecto, la selección de los proyectos que serán merecedores de los créditos a la innovación, que se concederán por un plazo de cinco años, con un tipo de interés de tan sólo el 2,1%.