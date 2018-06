El comercio local de Vitoria adelanta las rebajas al sábado Las rebajas animan a muchos viandantes a acceder a las tiendas. / Rafa Gutiérrez Algunas tiendas ya ofrecen grandes descuentos para evitar esperar hasta el 1 de julio, que cae en domingo JUDITH ROMERO Martes, 26 junio 2018, 18:11

Tras una primavera larga y lluviosa los pareos, bañadores y bermudas continúan a la espera en las estanterías de grandes superficies y comercios locales, pero los vendedores confían en poner fin a esta situación a partir de este fin de semana. Hasta un centenar de comercios adscritos a la asociación de comerciantes Gasteiz On arrancará las rebajas el próximo día 30 adelantándose al tradicional 1 de julio, pero otros muchos ya ofrecen descuentos desde hace días.

«Es la primera vez que hacemos una campaña para anunciar las rebajas, pero los comercios textiles nos manifiestan que la climatología ha tenido un gran impacto en sus ventas», explica Patricia García, gerente de Gasteiz On. Hasta el 94% de sus asociados considera que esta temporada primavera-verano ha sido peor que la del año pasado, por lo que adelantar las rebajas al 30 de junio podría ayudar a paliar la situación y a combatir el denominado 'efecto calendario'. «El día 1 es domingo y no queremos que los clientes tengan que esperar otra semana, comprar aquí revierte en la calidad de vida de la ciudad», afirma la concejala de Empleo y Desarrollo Económico Nerea Melgosa.

Arrancar la campaña de rebajas el día 30 dará a las familias que se marchen de vacaciones en julio la oportunidad de hacer algunas compras antes de partir. De hecho, grandes superficies como El Corte Inglés arrancarán las suyas el viernes 29 aunque ofrecen descuentos cercanos al 40% en gran parte de sus productos desde hace dos semanas. Los establecimientos locales participantes en esta campaña estarán identificados por el lema 'Compra aquí y haz ciudad' y este sábado contarán con la ayuda de la animación musical con fanfarres, kalejiras y talleres infantiles en la plaza del Arca de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas organizados por Caype para animar el ambiente en las calles.

No obstante, no todos los comercios de la capital alavesa han decidido aguantar hasta el sábado sin promociones. La boutique de ropa infantil Make ha colgado este martes el cartel que anunciaba sus rebajas permanentes de hasta el 40% excepto en algunas marcas seleccionadas. «Si la marca no nos permite bajar más no podemos hacerlo, pero la temporada ha sido muy floja», confiesan las hermanas Make y Teresa Corta. Su madre fundó la boutique de la calle Landazuri hace 55 años, pero no recuerdan muchas temporadas peores.

Cambio de hábitos

«Se ha perdido la fuerza del primer día de las rebajas, esperamos que la situación cambie con el fin de semana», suspiran. Aseguran que, más allá de una primavera lluviosa, hay grandes cambios en los hábitos de compra de sus clientes. «Antes las familias aprovisionaban a los niños en septiembre o al inicio del verano para el resto de la temporada, pero ahora sólo compran cuando necesitan algo concreto», explican.

Las tres tiendas de ropa femenina Cott'o situadas en la capital alavesa también ofrecen descuentos del 15% desde este lunes. «Se nota mucho, es colgar el cartel y que entre más gente que en los días anteriores», reconoce Mercedes Sánchez-Ruiz, dependienta del local de calle Magdalena. La ropa de verano se coloca cerca del escaparate para invitar a entrar, pero en el interior aún quedan numerosas parcas y chubasqueros. En los días lluviosos, los empleados ordenan la ropa en sentido inverso. «Es el artículo que más hemos vendido últimamente, la gente venía a probarse cosas pero sólo compraba si tenía una boda o se iba de viaje, ojalá se solucione con el buen tiempo», desea Sánchez-Ruiz como tantos otros comerciantes.