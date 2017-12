Un combo de tradición vasca y bretona

Aitzina Folk Cuando Hoy a las 19 horas en el polideportivo de Mendizorroza. Actuaciones Kukai Dantza ha preparado un espectáculo festivo con artistas invitados y la cantante bretona Gwennyn ofrecerá después un concierto. Entradas Pueden adquirirse a 20 euros en la web del festival, en el Artium y en Mendizorroza antes del comienzo de la actuación.

Llenar Mendizorroza de solidaridad; es el objetivo que se ha marcado para esta tarde el grupo de trabajo Aitzina, integrado dentro de Aefat (Asociación Española de Familiares y Afectados por Ataxia Telangiectasia). Para ello, el polideportivo de Mendizorroza acoge (19 horas) un espectáculo de Kukai Dantza y un concierto de la cantante bretona Gwennyn enmarcados dentro de la quinta edición del Aitzina Folk Festival. Las entradas pueden adquirirse a través de la página web del festival, en la taquilla del Artium y en Mendizorroza antes del comienzo de la actuación.

Hace cinco años que Patxi Villén, aficionado a la música folk y padre de Jon, un joven vitoriano afectado por ataxia telangiectasia (AT), se lanzó a organizar esta cita con el objetivo de recaudar fondos y dar visibilidad a una enfermedad de las calificadas como raras que afecta a algo más de una treintena de personas en España. Este 2017, todo el dinero recaudado en el festival irá destinado a un nuevo proyecto de investigación en AT que se iniciará en los primeros meses de 2018 y a la revisión, traducción y amplificación de guías para afectados y familiares bajo la supervisión de un comité médico estable.

No es la primera vez que Kukai Dantza, premio MAX al mejor espectáculo de danza en 2017, actúa en el Aitzina Folk, pero esta vez lo hace con un ‘show’ creado en exclusiva para la ocasión y repleto de sorpresas. «Los espectadores se van a encontrar con un espectáculo festivo, que no está en gira. Hemos juntado colaboradores habituales y nuestra intención es crear una pequeña fiesta alegre y con disciplinas muy variadas en formato concierto», explica el bailarín y coreógrafo Jon Maya, fundador de Kukai en 2001. En el escenario y durante aproximadamente una hora, irán pasando la «estupendísima» cantante María Berasarte, el pianista Iñaki Salvador, el trikitilari Andoi Zelaizar, el percusionista Iñaki Tellería o Xabier Zeberio al nyckelharpa. Además, habrá otros artistas vitorianos cuyos nombres no se pueden desvelar.

«Creo que es importante que se celebre esta iniciativa. Existen muchas causas que merecen que les prestemos más atención y este tipo de festivales ayudan a socializar estas cuestiones de manera reflexiva pero alegre a la vez», valora Jon Maya. «Recuerdo la primera edición del Aitzina Folk, en la que participamos junto a Carlos Núñez, el Teatro Principal estaba a rebosar. Todo el público se puso en pie y a bailar, fue una alegría de día», rememora.

La vertiente solidaria es algo que desde sus inicios ha ido de la mano de Kukai Dantza, el grupo participa en diversos proyectos de integración a través de la danza y el pasado mes de octubre sus miembros estuvieron con uno de estos proyectos en Etiopía. «Realizamos talleres de danza con minorías étnicas y personas con discapacidad, ha sido una experiencia maravillosa».

Enfermedad sin tratamiento

Además del grupo de danza vasco, que continúa con la exitosa gira del espectáculo ‘Oskara’, esta tarde también actúa en Mendizorroza la cantante bretona Gwennyn, una de las voces más apreciadas del panorama folk actual y que visita Vitoria por primera vez. Gwennyn, que canta en bretón además de en inglés y francés, vio reconocido su primer disco ‘En tu all’ con el premio ‘Producido en Bretaña. Joven artista 2007’ y en otoño de 2016 lanzó su quinto álbum ‘Avalon’, un trabajo con influencias de la música tradicional de su lugar de origen.

Tras este exquisito combo de actuaciones, el viernes llegará el turno del cantautor Benito Lertxundi, que ofrecerá un recital en el Teatro Principal para el que ya se han agotado las entradas. Con ese concierto finalizará la quinta edición del festival benéfico a favor de los afectados por ataxia telangiectasia, una enfermedad genética que afecta sobre todo a niños y que les obliga a usar silla de ruedas antes de los diez años. Todavía no existe ningún tratamiento para esta dolencia, por eso desde la organización del certamen insisten en la importancia que tiene la investigación.