Los colectivos feministas de Álava se concentran en la Virgen Blanca Cartel colgado en las redes sociales con motivo de la manifestación. / E. C. La manifestación está convocada a las 19.30 horas bajo el lema 'La Manada somos nosotras' ELCORREO.COM Jueves, 26 abril 2018, 17:14

La reacción no se ha hecho esperar. Los colectivos feministas de Álava han convocado una concentración para este jueves a las 19.30 horas en protesta por el fallo de la Audiencia de Navarra, que ha sido condenado a nueve años de cárcel y cinco más de libertad vigilada a los cinco miembros de la autodenominada 'La Manada' por los hechos ocurridos en los Sanfermines de 2016.

En Amurrio y Llodio también habrá concentraciones este jueves a las 19.00 horas. En Cuartango, se ha convocado una cacelorada para este viernes a las 19.00 horas.

La concentración lleva como lema 'La Manada somos nosotras'. En sus mensajes en las redes sociales dejan claro su disgusto por la sentencia. «Salgamos a la calle. Nazkatuta gaude (Estamos asqueadas, en euskera)», comentan.

«Con la sentencia de hoy la justicia misogina lo que hace es legitimar el discurso de que las calles sigan siendo inseguras para las mujeres, de que las noches no nos pertenecen y de que nuestro único destino es ser dóciles y no atrevernos a decir que no. No se puede ser juez y parte. No vamos a permitir que la justicia patriarcal nos diga qué es y qué no es una violacion. Nosotras definimos lo que es, porque somos nosotras las que las soportamos, las enfrentamos y las combatimos», han indicado en su cuenta de Twitter la Asamblea Feminista de Álava.