Un choque entre una bici y un patinete tasado en 137.000 euros en Vitoria Un hombre ajeno al suceso anda en bici por la Avenida / Rafa Gutiérrez La acusación pide dos años de cárcel y una cuantiosa indemnización al ciclista que chocó con un menor que después perdió el bazo DAVID GONZÁLEZ Miércoles, 30 mayo 2018, 01:03

¿Cuánto vale vivir sin bazo? ¿Qué traumas aguardan si el afectado es menor de edad? ¿Realmente fue culpa del joven ciclista con el que chocó o se debió al colmo del infortunio? El Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria retrocedió ayer a la tarde del 8 de agosto de 2016. Aquella jornada festiva, un joven sevillano, quien había alcanzado la mayoría de edad cuatro meses antes y andaba de vacaciones en casa de unos amigos, pedaleaba desde Ali por la Avenida de los Huetos hacia la zona de San Martín.

Al superar la última rotonda y pasarse a la acera para evitar el tráfico rodado, colisionó en la primera esquina con un menor -de 12 años en el momento de los hechos- que venía, en dirección contraria, montado en un patinete. El niño acababa de «comprar papel para envolver el regalo de mi hermano», cuyo cumpleaños era al día siguiente. No lo celebró. A consecuencia del impacto acabó en un quirófano. Le extirparon el bazo.

Su familia, a través de la acusación particular, reclamó ayer dos años de cárcel para el ciclista, que auxilió al chaval e incluso telefoneó a sus padres. Había un segundo apartado en esta petición formal: 137.977 euros por las «lesiones» y las «secuelas». La Fiscalía se inclinó por doce meses de prisión -que en la práctica jamás implicarían el ingreso- y por una compensación monetaria «a designar» por la titular de la sala. Pocas veces se ven semejantes cantidades en este escalafón judicial.

Esto originó una severa crítica por parte de la abogada de la defensa, que solicitó la absolución de su cliente. Criticó sin ambages la «cifra desproporcionada» propuesta como responsabilidad civil y acabó echando parte de la culpa al chaval del patinete. «Provocó la colisión por falta de pericia, no frenó».

«A una velocidad prudente»

Durante tres horas y media, la vista oral giró en torno a lo ocurrido en apenas un segundo en esa esquina de Avenida de los Huetos. El acusado negó ir a una velocidad «inadecuada». «Tomé la curva por el centro de la acera, iba a una velocidad prudente, no le vi porque iba pegado a la fachada. Frené de golpe e incluso puse los pies en el suelo». No perdió en ningún momento la verticalidad. Sobre el menor, agregó que «cayó encima del patinete, dándose en el costado izquierdo». He aquí el punto vital de fricción entre ambas partes.

A continuación, el hispalense explicó que «llamé a sus padres para que vinieran, les dije que lo sentía mucho. Días después, incluso les telefoneé en un par de ocasiones para interesarme por su estado». Dejó de hacerlo «por el desprecio recibido, sentí que causaba más daño preocupándome», terció en su turno.

El menor, que precisó 90 días para recuperarse, «es otro ahora», según su padre. «Se fatiga, tiene miedo a hacer deportes. Antes era activo, travieso y ahora está triste». En su declaración, la víctima, bajo cuya camiseta presenta una cicatriz de «14 centímetros», relató que «iba con las dos manos en el manillar y fue un golpe bastante fuerte. Él -por el ciclista- iba muy rápido. Impacté entre el manillar y la suspensión de la bici, el patín fue hacia un lado».

Con matices, los tres peritos convocados coincidieron en que sin bazo «se puede hacer una vida normal» pese a la juventud de la víctima. El fallo del juzgado de lo Penal 1 a tan complejo asunto se espera en el plazo de dos o tres semanas.