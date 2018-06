Un año de cárcel a la madre que pegó a la directora del colegio de su hija Los Juzgados de Vitoria donde se ha celebrado el juicio. / J.Andrade Al grito de «eres una racista», le dio una bofetada y dos golpes en la espalda cuando huía. El marido de esta mujer será procesado «por falso testimonio» DAVID GONZÁLEZ Sábado, 16 junio 2018, 01:13

El mal que acecha a muchos docentes, las agresiones a manos de alumnos o de sus familiares, a veces desemboca en los juzgados vitorianos. El Juzgado de lo Penal número 2, según ha sabido este periódico, acaba de emitir una sentencia condenatoria contra una madre por pegar a la directora del colegio de su hija menor.

El fallo la castiga con un año de cárcel que, al carecer de antecentes, no implicará su ingreso. También deberá abonar una multa de 320 euros, indemnizar a la docente con 72 euros y pagar las costas del proceso legal. Todo esto por un delito de atentado a funcionario público o docente y por otro leve de lesiones. Contra esta sentencia, eso sí, cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Álava.

Hay que remontarse a la mañana del 25 de abril del año pasado para vislumbrar el inicio de esta historia. La ahora condenada, de 38 años, acudió al centro educativo, San Ignacio, en compañía de su esposo y de su pequeña. Exigió hablar con la directora por un problema detectado a su pequeña el día anterior. En la vista oral, la víctima contó que «estaba en una reunión y aparecieron sin previo aviso. Ella estaba agresiva. Me llamó 'racista', me dio una bofetada y al girarme para irme, dos golpes en la espalda». Un trabajador corroboró esta versión punto por punto. Otro profesor también se expresó en similares términos, aunque no llegó a ver el ataque. La víctima necesitó asistencia médica.

En su turno, la encausada narró que «la directora no quería hablar conmigo. No la pegué, pero sí estaba alterada porque me echó la culpa del problema de mi hija y la llamé 'racista'». El marido suscribió sus palabras. Por cierto, prohibieron a la mujer retornar ese curso al colegio a causa de este episodio.

El magistrado de la sala dio validez a los testimonios del personal del colegio. Quedaba aplicar el grado de los acontecimientos. Y la sentencia no deja lugar a dudas. «Los hechos ocurrieron cuando se hallaba en el ejercicio de las funciones propias de su cargo», remarca sobre la víctima. «La acusada empleó la violencia, no adoptó una actitud pasiva, sino que agredió de forma directa y muy agresiva a la directora, la cual resultó lesionada». Es decir, que resquebrajó todos los límites al pasar de las palabras a los hechos. «Pudo mostrar su desacuerdo de forma verbal, incluso elevando la voz o gritando, cosa que efectivamente hizo», sigue el texto. Para rematar que hubo «intención de lesionar».

«Beneficiar a su esposa»

La visita al Palacio de Justicia le salió muy cara al matrimonio. El marido corroboró la inexistencia de agresión alguna. El juez no le da crebilidad. «Ella -por la condenada- mantuvo que él no la sujetó ni la agarró y, sin embargo, su esposo sí admitió que la sujetó». A su entender, el testimonio del hombre «carece de la suficiente objetividad para beneficiar a su esposa e impedir el dictado de un fallo condenatorio».

En base a esto, hace suya la petición realizada en el juicio por la Fiscalía y pide su procesamiento por un posible delito de falso testimonio. Podría enfrentarse a penas que van de seis meses a dos años de cárcel.