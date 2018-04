Al calor de la bosta Deberíamos ser cautos a la hora de entonar trinos de felicidad ante las buenas perspectivas de Foronda, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo Imagen del aeropuerto de Vitoria. / Rafa Gutiérrez JUAN CARLOS ALONSO Domingo, 29 abril 2018, 00:48

No sé si conocen la fábula de aquel gorrión que, por enredador, un buen día se cayó del nido quedando en el suelo aterido de frío, incapaz de mover las alas. A punto de morir congelado, acertó a pasar por su lado una vaca que, sin reparar en el pajarito, levantó el rabo e hizo sus necesidades encima del aterrorizado animal, enterrándolo bajo una gigantesca bosta.

Creyendo morir sepultado, el gorrión abandonó todo intento de lucha por su vida. Aunque, una vez superado el primer momento de pánico, y al percibir el calor reparador del estiércol sobre su cuerpo, fue recuperando las fuerzas y el brío perdidos, sintiendo cómo la vida tornaba a su ser.

Feliz el gorrioncillo, y para expresar el gozo de la resurrección, comenzó a entonar píos y trinos de alegría de forma desaforada, reclamando ayuda para liberarse del apestoso sarcófago. Acertó a pasar por allí un gato que, alertado por el ruido, procedió a quitar los excrementos de encima del polluelo. Rescatándolo de su entierro, procedió a lavarlo cuidadosamente en un regato próximo para, una vez limpio, zampárselo de un bocado como frugal almuerzo.

La conclusión y moraleja, como podrán colegir, nos advierte de algunas cuestiones relevantes que es preciso conocer para el ejercicio de la vida. A saber: que no todo el que te caga encima te quiere mal; que no todo el que te limpia con esmero te quiere bien; que estar con la mierda hasta el cuello no siempre es tu peor opción; y que no conviene celebrar los éxitos a destiempo. Porque como dice mi amigo Mediavilla, hasta que no sale la gorda, no acaba la ópera.

Venía la historia del gorrión a cuento de la volatilidad con que percibimos los diferentes avatares que discurren a nuestro alrededor. Sin ir más lejos, y sin tratar de establecer analogías fáciles, el Aeropuerto de Vitoria me recuerda al gorrión de la fábula. Ha pasado por unas cuantas fases del cuento, se cayó del nido, estuvo en trance de congelación y muerte, y hasta lo sepultaron bajo una montaña de deposiciones normativas.

Y cuando habíamos abandonado toda esperanza, pareció sacudirse la catatonia y comenzó a sentir correr la sangre por sus venas, o mejor dicho, los trenes de aterrizaje por sus pistas de rodadura. Si pensamos en las peripecias sufridas por nuestro gorrión del cuento, debiéramos ser cautos a la hora de entonar trinos de felicidad y de victoria, para no provocar a los muchos gatos que merodean por las inmediaciones. ¡Poliki, poliki!

Vender la piel del oso antes de cazarlo es un ejercicio al que, a fuerza de voluntarios, hemos acabado por acostumbrarnos. A pesar de que, si no comidos como el gorrión, acabemos deprimidos y eternamente insatisfechos ante los contratiempos y revolcones sufridos en carne propia. Por si las 'flais', yo me la cogería con papel de fumar antes de echar las campanas al vuelo. Que en estas y otras cuestiones de importancia mayor no conviene organizar festejos de forma prematura.

Resulta enternecedor ver las reacciones que ha suscitado la visita a Vitoria del 'sheriff' de Aena, el que manda en los aeropuertos españoles, que no ha venido a hablar con los responsables institucionales de Diputación o del Gobierno Vasco, sino a participar en un Foro que organizan primeros espadas del PP local en la popular Peña Vitoriana.

Dice el responsable de Aena que lo del H-24 para Foronda se está negociando con los sindicatos y que es muy optimista al respecto. En su intervención, de paso que especulaba con la ampliación del horario del aeródromo vitoriano, aseguraba una inversión multimillonaria en el aeropuerto de Loiu debido al incremento espectacular de sus tasas de utilización.

En este mundo al revés que es Vitoria, ha sido el diputado general, el nacionalista Ramiro González, quien ha saltado como un gamo acusando al PP de falta de patriotismo alavés. Según su parecer, las buenas palabras de Aena se quedan para Vitoria, y los buenos dineros se van para Bilbao. Que mira que somos aficionados a estos debates provincianos que, al parecer, rinden jugosos dividendos electorales en el caladero local.

Yo pensé que el PNV era más de construir país, pero ahora veo que cuando uno se pone la 'txapela' demasiado ceñida suceden fenómenos paranormales en el interior de la sesera y acaba uno 'txotxeando' con el complejo de ser del Sur. De Hegoalde, o sea.

En mi ingenuidad, creía que este año en que estamos por encima del Athletic en la Liga, y el Bilbao Basket al borde del precipicio, al fin teníamos superados los complejos atávicos. Aunque después de leer la noticia de que «llegan a Bilbao los Mercedes con los que patrullará la Policía Municipal» se me ha vuelto a bajar la libido. Y en Vitoria con el Ford Fiesta. ¡Qué bajón! Y me sentí de nuevo el gorrión de la fábula.