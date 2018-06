El Buesa abre el mayor escaparate de vehículos de ocasión de Álava Una pareja examina el interior de un vehículo descapotable. / ELCORREO Desde el jueves y hasta el día 1 concentrará más de 300 modelos multimarca en más de 6.000 metros cuadrados de una feria marcada por grandes descuentos SALVADOR ARROYO Lunes, 25 junio 2018, 01:38

Precios competitivos, un producto «excelente» y cobertura financiera. Esos son los tres ingredientes que se combinan en un campo de venta de automóviles ya muy profesionalizado, el del vehículo seminuevo, que convierte las ferias en el mejor escenario para que quienes estamos interesados en comprar un coche podamos hacerlo con todas las garantías y al mejor precio. Esta oportunidad vuelve a Vitoria con la tercera edición de la Feria del Vehículo de Ocasión, organizada por EL CORREO y que cuenta con Kutxabank como patrocinador principal.

Desde este jueves y hasta el domingo 1 de julio, el Buesa Arena se convertirá en el gran escaparate motorizado de Álava, con más de 300 coches de distintos modelos y marcas repartidos en más de 6.000 metros cuadrados. Bajo la cúpula de Zurbano los concesionarios oficiales de Fiat, Jaguar, Kia, Mazda, Alfa Romeo, Toyota, Honda, Volvo, Critröen, DS, Nissan, Renault, Peugeot y Ford vuelven a reunirse en este evento que los expertos consideran «fundamental» a la hora de cerrar operaciones de compra-venta. Porque su atractivo es «indudable» para los potenciales clientes. Tienen ante sí una gran variedad de coches (desde los utilitarios, hasta SUV, lujo y todoterrenos) en un mismo espacio.

Las cifras lo refrendan. El pasado año, el número de visitantes alcanzó los 6.417 en los apenas cuatro días que duró el evento y más de 180 personas prácticamente salieron de allí con las llaves de su nuevo coche; en torno a un 28% más que en 2016. «Todas las concesiones que acudimos llevamos un producto preparado, en condiciones y con buena relación precio-calidad. Además, aportamos posibilidades de ayudarles con fórmulas financieras, de pago, etcétera. Todo ello convierte a las ferias en un buen lugar para comprar un coche», refuerza Javier Goti, director comercial de Agromotor, uno de los concesionarios que repite en la cita.

Desde la sede central de este grupo en Alto de Armentia, se destaca el «buen momento» que vive el sector. La crisis ha quedado atrás. En un territorio en el que el 58% de la población está motorizada, con más de 157.000 vehículos, «ya buenos momentos para comprar un coche son casi todos». Aunque cuando ya se tiene ese objetivo, la predisposición a hacerlo «quizás es mayor con la llegada del buen tiempo y las inminentes vacaciones». Es una cuestión de «mayor optimismo».

Y en ese sentido la posibilidad de tener ante tus ojos en un recinto único el gran abanico de coches multimarca, como sucede con esta feria, ayuda en la decisión. Modelos en los que el componente tecnológico está ya muy presente porque «es algo necesario e imprescindible para la seguridad en la conducción, la iluminación, con elementos como airbags, refuerzos de carrocería, frenado de seguridad, etcétera», precisa Goti.

Desde 12.000 euros

Un valor tecnológico que los conductores ya no rehuimos por temor a las averías, porque está muy consolidado. Incluso pedimos más, como la conectividad con el smartphone. Opciones que se dan a los potenciales compradores y que otorgan un atractivo extra a la adquisición de un coche. Bajo la cúpula del Buesa Arena se podrá encontrar un 'stock' con precios que se mueven entre los 12.000 y los 15.000 euros. Y algunos todocaminos o todoterrenos ligeros (conocidos también como SUV) que continúan marcando tendencia en el mercado. «Prácticamente todo el mundo está entrando en este segmento porque es mucho más cómodo. Es más alto y nos da otras opciones, otra libertad, que no da el turismo».

Su polivalencia le mantiene en el 'top', en un momento en el que también crece la demanda de eléctricos enchufables e híbridos -aunque todavía no son una opción en el mercado de ocasión-, con casi un millar circulando por Vitoria. El otro debate, el que gira en torno a si el futuro del automóvil está en coches autónomos como el que ensayan tecnológicas como Google, también está ahí. «Pero personalmente considero que el vehículo autónomo se va a utilizar en espacios muy concretos. No tengo tan claro que los veamos en las carreteras normales a corto o medio plazo», plantea el responsable de Agromotor. Aún no estamos preparados para ceder el control... y para que nos arrebaten el placer de conducir.