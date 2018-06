«Los blusas debemos hablar, juntos nos iba muy bien» Naiara Elejalde, David Ullate, 'Tazo', Eduardo Valle y 'Goiko', una neska y cuatro blusas con el paraguas de Celedón. / REPORTAJE FOTOGRÁFICO: RAFA GUTIÉRREZ EL CORREO reúne a la comisión y la federación un año después de la ruptura. Les une mucho más de lo que les separa JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ VIGURI Domingo, 10 junio 2018, 02:00

Al cabo de un año aún queman las brasas por la división de las cuadrillas de blusas y neskas, si no el alma, sí la esencia de La Blanca. Seguirán separadas, diecinueve por un lado y siete por otro. Con el señuelo de una merienda en una sociedad gastronómica, EL CORREO ha reunido a cinco fiesteros de diversa condición y procedencia para que hablen de sus cosas.

Hace un año, las cuadrillas rompieron por primera vez. Siete se escindieron de la comisión y nació la federación. ¿Siguen enfrentadas?

'Tazo'. Lo que sucedió me causa tristeza. No debíamos haber llegado a ese punto. Solo gana el Ayuntamiento, que se beneficia de una comisión y una federación divididas. Espero que algún día volvamos a estar unidos, aunque con nuestras opiniones, porque juntos nos iba muy bien.

'Goiko'. La comisión y la federación tienen un problema, el Ayuntamiento. Y mira que no me parece mal que se haya creado un ente con otras ideas. El mediador, el Ayuntamiento, siempre lo deja para el último momento. El año pasado, días antes de Santiago, aún estábamos discutiendo cómo hacer las cosas.

'Tazo'. El paso nos lo marca el Ayuntamiento, y no puede ser. ¿No sería mejor hablarlo entre nosotros?

Naiara. Es como un partido de fútbol, los tiempos los marca el árbitro. Antes no había partido; ahora, sí.

Valle. 2017 fue un mal año. Aún me resulta inconcebible haber llegado a la ruptura, que nos perjudica a blusas y neskas. Jamás estaremos tan bien como cuando íbamos juntos.

El contingente 4.000 es el número estimado de blusas y neskas repartidos entre veintiséis cuadrillas En los últimos tiempos el fenómeno festivo se ha disparado con muchas incorporaciones de jóvenes. Algunas superan los 300 miembros. Comisión de Blusas y Neskas. Es el órgano histórico de las cuadrillas de fiestas vitorianas (1955). Hoy la componen diecinueve. Federación de Neskas y Blusas. Creada hace un año por siete cuadrillas escindidas de la comisión. Más de sesenta actos festivos. El programa de fiestas de La Blanca está salpicado de actividades al aire libre y gratuitas organizadas por casi todas las cuadrillas.

¿No sería mejor recuperar la unidad y dejarse de peleas?

Valle. Quiero pensar que sí, pero estamos como estamos.

'Tazo'. Hablando, sí, hablando, que no lo hacemos; solo oigo reproches. La imagen de los blusas y las neskas está muy denostada. Me lo dice la gente; siempre en el candelero, ya cansa. La comisión y ahora la federación tienen otro gran problema, la gente que lleva en ellas demasiado tiempo y cree que la cuadrilla es su corralito. Hay que renovarse. Ahora soy feliz en la ignorancia, pago la cuota y me desentiendo. Es cuando mejor me lo estoy pasando, y no antes, cuando llevaba la comisión y estaba en la junta de Okerrak.

Ullate. Nosotros somos nuevos -estas fiestas serán las segundas- y sí, cuesta empezar, hacer. Y todo lo que está pasando tampoco ayuda.

Valle. Una pregunta os lanzo: ¿Creéis que la lamentable separación de hace un año afecta a las relaciones?

Todos. Sí (rotundo).

Naiara. Es triste, pero sí, cuando el objetivo de todos es uno, pasarlo bien, independientemente de la cuadrilla en la que estés. Hay mal rollo.

'Goiko'. Las pasadas fiestas me vino un colega de Los Bainas diciendo que había oído que no le quería hablar porque su cuadrilla estaba con la federación. Le miré y nos abrazamos. Somos amigos, no enemigos.

Ullate. Opinar diferente no tiene por qué afectar a las relaciones personales. Hay que saber distinguir.

Naiara. Yo lo he vivido y sí, se han enfriado mucho las cosas. En esto sí me da pena la separación.

'Tazo'. Es un tema de egos. Vuelvo a lo mismo. Hay gente en las cuadrillas que no acepta que su tiempo ya ha pasado, y arrastra a los demás.

'Goiko'. El orgullo hace mucho daño.

Las bases polémicas

El Ayuntamiento ha ideado unas bases para regular el reparto de la subvención. Las cuadrillas se quejan de tanto formalismo. Por ejemplo, de que deban facilitar la identidad de al menos 75 componentes de cada una.

'Goiko'. Nos transmitieron que era una plantilla y que se iría revisando. De hecho ya se están cambiando puntos alucinantes, pero queda.

Naiara. Hay que establecer unas bases, pero cuando leí el borrador de Cultura, me encontré con apartados que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, como se pretendía, yo no puedo pedir a mi gente datos personales para entregárselos a un tercero. Si no doy ni los míos.

'Goiko'. Lo de los nombres y DNI ya se ha retirado de la negociación.

'Tazo'. Pues menos mal. Sería tan sencillo como que el Ayuntamiento repartiera el dinero entre las dos asociaciones y punto pelota.

Ullate. Es un dinero público y entiendo que se controle, pero sí, se han pasado con los requisitos. Al final ya se sabe a qué se destina la subvención, a la música.

Valle. La separación, insisto, nos ha dañado. Al haber dos entidades se establecen pautas, de acuerdo. Pero valorar económicamente los actos de las cuadrillas es tremendamente complicado. El Ayuntamiento lo tiene difícil. Optaría por un reparto a prorrata entre las dos asociaciones.

De lo que no cabe duda, supongo, es de la necesidad de erradicar comportamientos y cánticos machistas u ofensivos en los paseíllos.

'Tazo'. En fiestas y el resto del año.

Naiara. Como mujer, hay canciones que no me resultan ofensivas. Depende de la interpretación que le dé cada uno. Si por la calle alguien me llama «guapa» y me molesta, quizás el problema lo tenga yo. ¿Dónde está la maldad? Seguramente esa persona no tenía mala intención.

'Goiko'. Pues yo entiendo que algunas letras ofenden, sí, y sobran.

Naiara. ¡'Goiko'! A un vegano le puede ofender el concurso gastronómico de Bereziak porque hay en él cierta comida. ¿Acaso lo organizas para molestarle? ¿No, verdad?

Ullate. Depende de la persona. Cualquier comentario puede doler, pero no me parece que sea para tanto.

Naiara. ¿Y cómo piensa controlar el Ayuntamiento las canciones?

La mujer está plenamente integrada en las cuadrillas. ¿O aún no?

Naiara. Sin ninguna duda.

Ullate. En mi cuadrilla, Siberiarrak, son mayoría.

'Tazo'. En Okerrak hemos decidido que salgan con moño (Carcajadas).

¿Y eso de «evitar muestras genéricas y explícitas de consumo de alcohol» en las kalejiras por Dato?

Valle. Pues igual que los cánticos, ¿cómo lo tienes en cuenta? Todo es subjetivo, como delicado.

'Tazo'.Tú y yo vamos por la calle en fiestas con un cubata en la mano después de comer, dando tumbos pero sin meternos con nadie. ¿Qué problema hay? Será nuestro, no del Ayuntamiento, digo yo.

'Goiko'. Lo que se quiere evitar es que vayamos por el paseíllo echándonos las jarras por encima, borrachos hastas las patas, dando pena...

Naiara. ¿Dando pena? Es subjetivo, como dice Eduardo.

Valle. Otra acotación: si te tiras el 'gin-tonic' por la cabeza, no lo bebes. (Carcajadas).

La ayuda municipal será de 75.000 euros. Hace una década rondaba los 90.000. Por el camino se han dejado poder adquisitivo.

Valle. Ha habido años de crisis y entiendo que se recortara la partida.

'Tazo'. Cuando dejé la presidencia de la comisión, hace unos trece años, estábamos en 93.000. Antes se daba mucho la chapa' a Cultura con la tela. Ya no se pelea.

En el mejor de los casos, una cuadrilla recibirá unos 3.000 euros. La fanfarre se lleva 10.000 o más. ¿Duele oír que se les subvenciona las fiestas?

Valle. A nadie se le ocurre.

Naiara. Pues se dice. La gente piensa que nos dan dinero para nuestras juergas. Un familiar directo me llegó a decir que el Ayuntamiento me subvencionaba las fiestas.

'Tazo'. Es el eterno chascarrillo: 'salta blusa, que para ello te pagan'. Yo me pago mis comidas y bebidas. Lo del Ayuntamiento no llega ni para la mitad de la fanfarre.

'Goiko'. Ni para un tercio, 'Tazo'.

Naiara. Eso es, ni para un tercio.

¿Se creen los actores imprescindibles de la fiesta en la calle?

'Tazo'. Somos parte importante, pero no tanto como nos creemos.

'Goiko'. Si no fuese por nosotros, como Donosti, fuegos artificiales y poco más. Vitoria son los blusas.

Naiara. Nadie es imprescindible, pero no me imagino La Blanca sin blusas ni neskas. Que contrate el Ayuntamiento veintiséis fanfarres, a ver por cuánto le sale la broma.

Entre el desinterés municipal y el desapego del público, también de los blusas, se acabó la feria taurina, pero curiosamente se dobla la suelta de vaquillas. ¿No es un contrasentido en la denuncia contra el maltrato animal en Vitoria?

Naiara. Como antitaurina, detesto los toros. ¿Y las vaquillas no sufren? ¡Vamos! Es una hipocresía quitar las corridas y aumentar las vaquillas. No se juega con ningún animal.

'Goiko'. No soy antitaurino, pero sí me parece una contradicción grave.

'Tazo'. Tampoco me gustan los toros, pero veo igual de mal que se toleren otros actos con animales. A mí me gusta el rabo de toro con patatas (risas). Pero es tan sencillo como que si no te van, no vayas a la plaza.

Valle.Vitoria se ha declarado ciudad libre de maltrato animal. ¡Pues más vaquillas! Incongruente.

El gran caballo de batalla de La Blanca 2018 es el orden de salida de las cuadrillas en las kalejiras. Si no hay acuerdo entre ellas, el Ayuntamiento procederá a su sorteo.

'Tazo'. Opto por moneda al aire, un día abre el paseíllo una y al siguiente, la otra. ¿Pero nos vamos a joder entre nosotros por ver quién sale primero? Si la calle es de todos.

Valle. No habría que gastar ni un segundo en esto. Una moneda, sí.

Naiara. Las reglas son las mismas para todos. El año pasado, el gran problema fue que no nos sentamos a hablar entre las dos asociaciones.

'Goiko'. Depende de quién se siente, hay acuerdo o no, clarísimo. Entran en juego las rencillas personales, que todos sabemos que las hay.

Celedón y Nicasia txiki

Edurne se llamará la Neska txiki, la opción elegida por un grupo de escolares entre las tres que dio Cultura. ¿Les parece acertada la idea?

'Tazo'. En Bilbao, ¿qué nombre le ponemos al marido de Marijaia? Celedón es el personaje de las fiestas y la figura de la neska nació por igualdad. No me parece mal que se le bautice, pero a lo que voy es que el acto del día 7 de agosto es de la comisión de blusas y resulta que ahora se lo está apropiando el Ayuntamiento.

Valle. ¿Se habría apropiado de la bajada de los txikis si no nos hubiéramos separado? Nooo. Fue una idea de Bedia que pasó a la comisión.

'Tazo'. En su día, igual no fuimos hábiles para darle un nombre, pero es un asunto de la comisión que se lo ha quedado el Ayuntamiento. Y no solo debería seguir siendo igual, sino que también sea de la federación. Todos somos blusas y neskas y todo se ha roto, la comisión, la federación, los amigos de Celedón... Todo ha saltado por los aires. El Ayuntamiento ha aprovechado la desunión para meter mano donde no le corresponde. Ya lo había intentado antes y lo acaba de conseguir porque nosotros se lo hemos permitido.

Valle. La Neska txiki debería llamarse Nicasia. ¿Por qué? Porque fue una de las dos mujeres de Celedón, Celedonio Alzola, quien se supone era Celedón, se supone.

Ullate. Por razón de igualdad no me parece mal bautizar a la niña, aunque debería haberse hablado entre nosotros. También creo que, por cómo están las cosas, entre las manos tenemos asuntos más importantes que el de darle un nombre a la Neska txiki.

Cinco almas de La Blanca

«Vitoria se ha declarado ciudad libre de maltrato animal. ¡Pues más vaquillas! Incongruente» Eduardo Valle - Blusa de Bereziak

«Que contrate Cultura veintiséis fanfarres para toda La Blanca. A ver por cuánto le sale la broma» Naiara Elejalde - Federación de Neskas y Blusas

«Por cómo están las cosas, entre las manos tenemos asuntos más importantes que el nombre de la neska» David Ullate - Blusa de Siberiarrak

«Es un tema de egos. Hay gente en las cuadrillas que no entiende que su tiempo ha pasado» Andoni Gómez, 'Tazo' - Expresidente de la comisión