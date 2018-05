Una belleza de campeonato

«La belleza no es solo física y la imagen exterior no lo es todo». Resultan curiosas las palabras en boca de un joven que opta a alzarse con el título de Míster España y convertirse automáticamente en uno de los hombres más guapos del país. El vitoriano Mikel González es el representante de Álava en el certamen que se celebrará el sábado en Los Realejos (Tenerife) y afronta la experiencia con una mezcla de entusiasmo y confianza en sí mismo que evidencia durante la conversación desde la isla canaria.

«Claro que me veo con opciones de ganar o por lo menos quedar entre los finalistas… No voy a venir pensando en la derrota desde casa», bromea en uno de los descansos de la completísima agenda que el concurso ha preparado estos días para los 52 aspirantes provinciales. «Venía algo nervioso pero después de conocer a mis compañeros y comprobar que soy uno de los que más experiencia tiene en pasarelas estoy seguro de mí mismo», comenta este joven moreno de intensa mirada y 1,89 centímetros de altura.

Modelo en la agencia vitoriana M. Class, Mikel recuerda que recibió la noticia de su selección por parte de la agencia para representar a la provincia con gran alegría. «Justo el viernes -por mañana- cumplo 24 años así que me pareció una manera perfecta para celebrar mi cumpleaños. Además, convertirme en Míster España y poder representar al país durante todo un año sería casi un sueño hecho realidad», confiesa este joven que compagina sus oposiciones a policía con un trabajo durante los fines de semana en una conocida discoteca del centro.

Desde los 17

¿Cuáles son sus armas para encandilar al jurado? Mikel otorga especial importancia a la entrevista personal en la que tendrá que describirse a sí mismo. «Todavía no he pensado exactamente lo que les voy a contar, pero supongo que improvisaré porque yo soy muy natural», adelanta con la vista ya puesta en el sábado. Si pasa la primera criba en la que se seleccionarán 20 candidatos, tendrá que desfilar en traje regional, bañador y con un 'look' de noche. Ante estos desfiles se muestra tranquilo ya que lleva desde los 17 años ejerciendo de modelo de pasarela y también de fotografía en diferentes anuncios.

Si se cumple su anhelo y se alza con el título de Míster España el siguiente paso sería su participación en el certamen internacional, algo que ya sería «una pasada». «Sería una oportunidad para dedicarme a este mundo profesionalmente y trabajar con muchas marcas, empezar a ser conocido…», sueña en alto.

De momento, y mientras espera la posibilidad de suceder al bilbaíno Rubén Castillero como hombre más atractivo del país, disfruta en Tenerife de los placeres de la vida. «Nos están llevando de excursión a muchos sitios, como por ejemplo al parque acuático, y hemos tenido la oportunidad de ver un espectáculo pirotécnico en Los Realejos o de probar el gofio, que es un plato típico de aquí», enumera.