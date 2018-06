El Azkena «ha sido un fin de semana casi perfecto» Un momento de la actuación de la banda noruega Turbonegro / Rafa Gutiérrez El promotor Alfonso Santiago destaca el «increible» concierto de Joan Jett y el «grandísimo» recital de Girlschool NATXO ARTUNDO Lunes, 25 junio 2018, 01:39

Los mecanotubos tienen las horas contadas en Mendizabala. Cuando algunos asistentes casi no han terminado de digerir los últimos trallazos de Gluecifer o las sesiones de los DJs de Trashville, el promotor Alfonso Santiago intenta conseguir un tiempo de relax tras el intenso Azkena Rock Festival, que ha cerrado su edición de 2018 con un total de 31.250 aficionados (15.050 personas el viernes y 16.200 el sábado), según los datos oficiales. «En general, la valoración es muy buena. Creo que ha habido muy buenos conciertos, muy buen ambiente y creo que ha funcionado todo muy bien», resume Santiago.

Además, parece que los parroquianos se han ido contentos. «No hemos tenido este año quejas de un tipo ni de otro. Ni una siquiera. Y ha hecho un tiempo increíble. Ha sido un fin de semana casi perfecto», subraya el coordinador del ciclo musical vitoriano. En cuanto a las cifras, «esperábamos estar más cerca de las de 2017 (35.000 espectadores) pero no ha podido ser. Pero hemos conseguido una asistencia interesante», califica el programador del Azkena Rock, que un año más ha puesto a Vitoria en el centro del mapa del rock.

El festival, que en el inicio del verano de 2019 sumará 18 ediciones, ya ha abierto las páginas de su cuaderno de bitácora para recordar los conciertos más históricos de esta recién terminada singladura. «Ha habido unos cuantos muy interesantes, igual más en el segundo día. Joan Jett dio un concierto increíble y el de Girlschool fue también grandísimo», apunta el programador, que incluye en su lista a «Chris Robinson y varias actuaciones memorables en Trashville, donde todo se hace muy intenso y muy adrenalítico, emotivo».

En este listado, Santiago apunta a «Reverend Beat Man o WolfWolf. También han estado muy bien Dream Syndicate y me parece que Turbonegro estuvieron increíbles. Prácticamente sólo ellos y Beasts of Bourbon habían venido antes y estuvieron muy bien, aunque estos últimos quizás estuvieron mejor en 2005».

Una buena media

Para el promotor, Man or Astro-Man?, Sheepdogs o Lords of Altamont forman parte de los rockeros cuyo paso por Mendizabala es también de reseñar. «La media ha sido bastante buena», comenta y señala que «Mott the Hoople, con los años de la banda y sin estar tan bien engrasada, dieron un muy buen concierto».

El cabeza de cartel del viernes, Van Morrison, estuvo «de correcto hacia positivo» a juicio de Santiago. «Creo que es de las veces en que le he visto que ha puesto más de su parte. Se le veía difrutar y llevó el 'show' de abajo hacia arriba». Otra cosa es que, en el marco del festival, el irlandés «tuvo momentos muy tranquilos y otros en los que sonó incluso bajo. Pero el conjunto es positivo».

Santiago anuncia que para el año que viene «queremos seguir generando actividades, como la del artista cocinero-músico. Incrementar la oferta, como con Trashville. Seguro que saldrán cosas que mejorar, pero creo que hemos logrado un buen ratio en elementos básicos, como servicios o comida».