El Azkena más salvaje se atreve con la BSO de Kill Bill El trío japonés ‘The 5, 6, 7, 8s’, que participó en la película de Tarantino. / E. C. El trío japonés ‘The 5, 6, 7, 8s’, que participó en la película de Tarantino, es una de las novedades en el espacio Trashville RAMÓN ALBERTUS Martes, 12 diciembre 2017, 00:23

Diez segundos aparecieron tocando ‘Woo-Hoo’ en la película ‘Kill Bill’ de Quentin Tarantino y les bastó para pasar de ser una banda japonesa que solo tocaba en bares de su país a hacer giras por medio mundo. The 5, 6, 7, 8s es una de las novedades del cartel del Azkena Rock (22 y 23 de junio) en la zona Trashville, donde se cita el rock más cadavérico y garajero. Este espacio repite en el festival tras la buena acogida que tuvo su inauguración el año pasado en la carpa Videodrome donde incluso se celebró un espectáculo de lucha mexicana.

El trío formado por la bajista Chellio Panther Omo -que sustituyó a Yama, ahora diseñadora de moda-, la guitarrista Oshiko Fujiyama y la batería Sachiko empezó en 1986. Pero su historia se cuenta desde el momento en el que cautivaron a Tarantino, en una visita a Tokio. El director escuchó una de sus canciones en una tienda de segunda mano y la impresión que le causó fue tan fuerte que quiso hacerse con un disco del grupo a toda costa. Entre las existencias no estaba la música del trío y al realizador no le quedó otra que comprarle el disco al dueño (al doble de precio, claro).

Novedades Espacio Trhasville. The 5, 6, 7, 8s; Hugo Race & Michael Angelo Russo; Reverend Beat-Man and Sister Nicole Izobel Garcia; Dex Romweber; Dead Elvis & His One Man Grave; The Sensational Second Cousins y Hombre Lobo Internacional. Es un escenario dentro del Azkena. Se celebra el 22 y 23 de junio (horarios por confirmar). Bono de dos días y vinilo (90 euros), bono de dos días (85 euros).

En 2003 participaron en la banda sonora de ‘Kill Bill’, la película donde aparecían también tocando. El salvajismo interpretativo del filme tiene también su destello en las versiones de canciones de los 50s y en otras, como ‘Oriental Rock’ que pasan de la escala pentatónica japonesa -donde solo hay cinco posiciones de guitarra, con un sonido exótico- al grito desgarrado y a la voz rota y al baile más saltón.

También pasarán por este escenario como cabeza de cartel Reverend Beat-Man, el suizo de mirada locuaz, que también dirige la compañía Voodoo Rhythm Records. En su espectáculo el géneropsychobilly y el trash blues se entienden con su vozarrón rudo y una estética que parodia la cristiandad. Le acompañará Sister Nicole Izobel Garcia -habitualmente disfrazada de monja- como batería y cantante.

Mucho más sereno es el homenaje a medias entre Hugo Race -colaborador de Nick Cave a principios de los 80- y Michael Angelo Russo al cantante y guitarrista de blues John Lee Hooker en el que le dan una vuelta de tuerca a éxitos como ‘The Motor City’s Burning’.

También estará en la zona Trashville del festival el dúo Wolfwolf, que se define como una formación de trash y rock; el estilo más espectral de Dex Romweber; el rock oscuro reunido en Dead Elvis & His One Man Grave; el rockabilly enérgico de The Sensational Second Cousins y Hombre Lobo Internacional.

Todos estos grupos se suman a los ya anunciados por la organización en el cartel principal del Azkena Rock como Joan Jett, una de las figuras femeninas más relevantes de la historia del rock que ha fijado en la capital alavesa su único concierto en España y las reuniones exclusivas de MC5 (Motor City Five) con motivo del 50 aniversario o de la banda Gluecifer, una de las más conocidas del rock escandinavo.