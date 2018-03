Aventura por el Sahara con triunfo alavés 'Acho' y Muiños avanzan por el desierto de Marruecos en una de las etapas del Panda Raid. / E. C. Dos vitorianos se imponen en un 'rally' solidario entre Madrid y Marrakech tras recorrer cerca de 3.000 kilómetros a bordo de un Fiat Panda SERGIO CARRACEDO Lunes, 26 marzo 2018, 00:23

Cambiar un cómodo colchón por un saco de dormir en medio del desierto no es plato de gusto. Tampoco lo es conducir un pequeño utilitario del siglo pasado por dunas y pistas pedregosas en medio de una tormenta de arena. ¿O sí? Para los vitorianos Antonio Campos y Miguel Ángel Muiños, «sin duda, merece la pena». Hasta el punto de que este año han vuelto a repetir su aventura de participar en el 'rally' Panda Raid. Y lo han hecho con éxito ya que se han proclamado campeones de la X edición de esta particular carrera solidaria entre Madrid y Marrakech. «Íbamos con la intención de hacerlo bien y de quedar entre los primeros, pero al final ha salido bien la cosa», admite Antonio Campos tras regresar a Vitoria, donde todos le conocen por 'Acho'.

Las comodidades de dormir bajo techo se cambian, durante el 'rally', por tiendas de campaña en el suelo del desierto. Según relata 'Acho', «el primer día pasamos frío y llovió en el campamento. Al tercer día, estábamos a 30 o 35 grados» en coches fabricados el pasado siglo —los últimos permitidos son del año 2003— y sin aire acondicionado. A pesar de ello, «este año lo hemos pasado bastante fácil», asegura el aventurero en plena «crisis postvacacional» tras atravesar el desierto, ducharse, desayunar y cenar en «cómodas jaimas» o avanzar en medio de una tormenta de arena con la única asistencia de su copiloto Miguel Ángel Muiños al mando de las brújulas, del libro de ruta ('road book') y unas aplicaciones de medición de distancias.

Los dos coches del equipo, al término de una de las etapas, junto al campamento en el que pernoctaron. / E. C.

«Lo peor de todo es que tragas polvo, polvo, polvo y en una etapa hubo una tormenta de arena en la que veías ‘pandas’ desaparecer por todos los lados. Al final, no sé cómo lo hacen, pero todos llegan». Sólo en caso de emergencia o accidente grave, los turismos están equipados con un sistema de emergencia cuyo pulsador activa el protocolo de ayuda por parte de la organización, que cuenta incluso con la asistencia de un helicóptero. «La organización muy buena, un diez», reconoce.

Igualado hasta la última etapa

A pesar de haber conseguido imponerse a 410 competidores, para Acho «lo mejor es que estás una semana fuera, desconectado de todo, sin cobertura y durmiendo en el suelo en una tienda de campaña. Cuando vuelves tienes depresión postvacacional», admite Campos. «Nos ha hecho mucha ilusión ganarlo», aunque no ha sido fácil. «Ha estado muy igualado y hasta la última etapa no se ha decidido».

Miguel Ángel Muiños y Antonio Campos 'Acho', en la entrega de premios en Marrakech. / E. C.

En los 3.000 kilómetros de andadura han atravesado «caminos, dunas y arena en los que parecen que los coches no van a aguantar ni un día, pero lo cierto es que son muy duros y si rompes algo son muy sencillos de reparar. Siempre llevas repuestos, cambias dos piezas y ya están en marcha», asegura. A pesar de las adversidades, «casi lo más duro de todo es el viaje de vuelta. Al final, te haces 2.000 kilómetros por carretera desde Marrakech en un día y pico y después de toda la paliza. Es duro», asegura.

Esta pareja de locos por los coches ya habían participado antes en otros 'rallies', incluso en el campeonato de España en Regularidad Sport, en el que habían quedado terceros. El año pasado, «sin saber de qué iba el tema, quedamos primeros y segundos en algunas etapas», confiesa Antonio Campos. «Llevábamos un tiempo sin correr nada, nos hablaron de este 'rally' y el año pasado preparamos dos coches para ver de qué iba el tema y fuimos. Este año hemos preparado mejor los vehículos», destaca ‘Acho’.

La parte solidaria de otras ediciones, en la que los vehículos llevaban material escolar y humanitario, ha sido sustituida por un partida económica de los ingresos de la carrera que está destinada a desarrollar el sector apícola sostenible en el sur de Marruecos y ayudar a los productores a organizarse en cooperativas y profesionalizar su actividad.

La receta del triunfo

«Una parte muy importante es llevar el coche preparado, no quedarte tirado y no perder muchas horas de sueño. No es el Dakar pero es una cosa similar. Si consigues ir a tu ritmo, sin romper y acabar las etapas en tiempo y comiendo bien no te supone tanto esfuerzo, pero al final es una preparación de todo el año» revela. En esa preparación de los dos vehículos con los que ha participado el equipo han tenido mucho que ver los patrocinadores con los que han contado, la Gasolinera Armentia y Domaica Joyero, entre otras aportaciones.

Los dos vehículos del equipo, en la Gasolinera Armentia, antes de partir a la aventura. / E. C.

«Si tienes ganas de sufrir lo puedes hacer con cualquier Panda y con ayuda de los mecánicos de allí y pagando al final lo haces»

El éxito de la pareja alavesa reside en la preparación de su Fiat Panda. «Hay gente que va a la aventura, con los coches sin preparar mucho y sufren averías mecánicas casi todos los días y se quedan tirados por ahí». «Si tienes ganas de sufrir lo puedes hacer con cualquier Panda y con ayuda de los mecánicos de allí y pagando al final lo haces». Sin embargo, otros participantes «vamos un poco más preparados y más en serio buscando la puntuación y la regularidad», revela 'Acho' tras pasar unos días intensos en África «pegándonos con los que el año pasado quedaron primeros. En el último día les ganamos», destaca Antonio con satisfacción.

«La organización lleva un camión con repuestos y tiene mecánicos de la zona contratados para hacer reparaciones a los participantes, pero si la avería es gorda te llevan a un taller», indican. «A nosotros no nos ha hecho falta pasar por el taller, ya que solemos reparar nosotros mismos el coche», reconocen estos aficionados a la mecánica, que también han tenido el apoyo de sus compañeros de equipo, Dirk Georg y Álvaro Vicens, que finalmente se clasificaron en duodécima posición.

Ahora, ya en Vitoria y en plena «crisis postvacacional», 'Acho' se sincera. «Cuando vienes siempre dices que a lo mejor no haces el 'rally' el año siguiente, pero luego te vuelve a picar el gusanillo». Y a sólo diez días de haber regresado, «ya estoy preparando otra vez el coche», reconoce.