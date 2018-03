El ascensor del Casco vuelve a fallar Un hombre sube por las escaleras ante la imposibilidad de usar el ascensor. / Blanca Castillo El elevador que une la calle Correría con la plaza de Santa María sólo ha funcionado cuatro meses seguidos tras la última reparación, que había tardado medio año en completarse E. C. Martes, 27 marzo 2018, 02:07

El ascensor del Casco Medieval vuelve a fallar. Sólo ha funcionado cuatro meses de manera continua desde que a finales de noviembre se reparó por última vez. Los vecinos de la 'almendra' esperan que en esta ocasión la solución llegue antes, ya que la última vez tuvieron que esperar ocho largos meses hasta que llegaron unas piezas desde Alemania. El elevador que une la calle Correría con la plaza de Santa María permanece quieto desde hace 15 días, según relatan vecinos de la zona.

Este dispositivo estaba pensado para dar servicio sobre todo a la gente más mayor que acude al ambulatorio. Habrá que ver si en esta ocasión, el Gabinete Urtaran opta por la posibilidad de que los trabajadores municipales realicen los trabajos necesarios para ponerlo en marcha. Una activación que anteriormente fue descartada ante la posibilidad de que pudiera extinguirse el periodo de garantía. El contrato con las compañías encargadas del servicio técnico del ascensor y las rampas mecánicas cercanas finaliza en 2019.

Los actos vandálicos y las bajas temperaturas han perjudicado a una instalación que, pese a recibir premios internacionales por adaptarse al entorno arquitectónico de la zona medieval, ha evidenciado que no está lista para dar el servicio que se esperaba. Porque desde el verano de 2014, cuando se inauguró, ha pasado la mayor parte del tiempo averiado. Su gran problema son las piezas. Al no estar estandarizadas, cuando han de sustituirse las esperas no bajan de tres meses –incluso ha llegado a funcionar un tiempo con láminas de metal al faltar las hojas de cristal–.

Indignación y mofa

Un funcionamiento «atropellado» y discontinuo que ha provocado que las personas mayores y aquellas con movilidad reducida –quienes de verdad lo necesitan– hayan tenido que volver a subir a pie la rampa original como hacían antaño. Porque además del elevador, las rampas mecánicas del cantón del Seminario –entre la Fuente de los Patos y Correría– también suelen fallar. La indignación de los vecinos del Casco Viejo ha ido creciendo con cada parón y también las mofas por los continuos desajustes.

El vandalismo también se ha cebado con estos servicios. Los departamentos municipales de Urbanismo y Seguridad Ciudadana están estudiando incrementar la vigilancia en la zona. Se han planteado las opciones de instalar nuevas cámaras e incluso aumentar la presencia de agentes de la Policía Local en las inmediaciones del elevador. Las cámaras frenaron en gran medida los boicots en el cantón de la Soledad y San Francisco Javier hace una década.