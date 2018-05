Arriola dice que no se «baraja ninguna otra alternativa» a Asteguieta para realojar a los 'pichis' Una de las manifestaciones de los vecinos de Asteguieta para protestar por el traslado de los 'pichis'. / Blanca Castillo «Las decisiones no se cambian en base a pulsos de la calle», ha subrayado el consejero de Vivienda ELCORREO.COM Viernes, 4 mayo 2018, 10:34

El consejero vasco de Vivienda, Iñaki Arriola, ha vuelto a defender este viernes que los Manzanares Cortés, conocidos popularmente como los 'pichis', tienen derecho a una vivienda «porque objetivamente cumplen los requisitos» para acceder a un piso de la sociedad pública Alokabide. En relación a la polémica que se ha suscitado sobre el traslado de esta familia a Asteguieta, el barrio del Oeste de Vitoria en cuyos límites pretende propiciar su realojo el Gobierno vasco, el político socialista ha manifestado que la consejería que él dirige no está «barajando ninguna otra alternativa» a este emplazamiento, puesto que «no hay ninguna justificación administrativa ni del Departamento de Vivienda para cambiarla», según ha manifestado en una entrevista concedida a la radio pública.

Desde hace más de cuatro meses, los vecinos de este barrio vitoriano ven con preocupación la decisión institucional de conceder una vivienda social a los Manzanares-Cortés dentro del proceso de integración en la capital alavesa que han seguido las administraciones. El barrio continúa manteniendo su rechazo a que la familia sea realojada en un piso de esta zona -que fue objeto de destrozos por parte de desconocidos- porque consideran que se trata de personas «conflictivas».

A este respecto, Arriola ha apuntado que esta situación «ya excede a un problema de vivienda» y se ha convertido en un «problema de convivencia». Además, ha vuelto a insistir en que «se cumple el procedimiento, la adjudicación y que la familia puede acceder a la vivienda que tiene asignada», ha indicado.

«Las decisiones no se cambian en base a pulsos de la calle», ha subrayado. «No se puede cuestionar una adjudicación hecha en base a la legalidad; no podemos reconsiderar una decisión en base a un pulso porque pondríamos en riesgo todos los sistemas de adjudicación de viviendas», ha apostillado.