La Araba Encounter se conecta con éxito 03:37 Cientos de aficionados a la tecnología abarrotan el Europa, donde algunos intentarán dormir lo mínimo posible. la cuarta edición de la feria reúne en su nuevo escenario, el Palacio de Europa, a más de 2.000 aficionados a los videojuegos, la robótica y la tecnología JUDITH ROMERO Domingo, 17 diciembre 2017, 00:18

Han cambiado el entorno del coso del Iradier Arena por una nueva localización, pero los más fieles a la informática sostienen que seguirán las Encounter donde quiera que vayan. «Vitoria, Bilbao, San Sebastián… han venido amigos hasta de Madrid», celebraba Eder Uriarte al volante de los coches que conduce en su PlayStation. En esta ocasión, la cuarta edición del Araba Encounter les ha llevado a las salas y pasillos del Palacio Europa, donde se espera a más de 2.000 aficionados a la informática durante todo el fin de semana.

Los 320 inscritos en la ‘party’ calentaron motores instalando sus equipos en las mesas en las que permanacerán hasta mañana, por lo que la diversión empezó entrada la madrugada del sábado. El riojano Javier Vozmediano aseguraba que «en este sitio hay gente que sabe de todo, es el lugar ideal para seguir adelante con cualquier proyecto que tengas entre manos». El veterano vecino de Haro ocupó uno de los espacios con conexión de 10 gigas por segundo junto a sus amigos. Los talleres de software, hardware y videojuegos también llamaron su atención.

Para otros como Cristian Gubia el evento se convirtió en su primera sesión maratoniana en territorio alavés. Ataviado con una camiseta del ThunderX3 Baskonia, animó al equipo de eSports local mientras entrenaba con sus cuatro amigos antes de participar en el torneo de League of Legends. «No somos muy buenos, pero vamos a pasarlo bien», admitían.

Las primeras ‘party’ a finales de los 90 reunían a aficionados que se descargaban cientos de gigas de vídeos, pero el aumento de la velocidad de conexión en los hogares ha transformado la Araba Encounter en un punto de encuentro para amigos y fans de la informática.

La bilbaína Nagore Reina ‘Woshii’ aprovechaba la ocasión para dar rienda suelta a sus habilidades artísticas y compartir sus partidas por ‘streaming’. «Estudio animación 3D, juegos y entornos interactivos y me encanta programar y dibujar, así que me he traído la tableta para participar en concursos de animación digital», avanzaba.

El encuentro organizado por la fundación Euskaltel Konekta cuenta con el apoyo de la Diputación, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Vitoria, por lo que el director de Tecnología e Innovación de SPRI, Aitor Urcelay, la teniente de diputado general, Pilar García de Salazar, el alcalde Gorka Urtaran y la concejala Nerea Melgosa visitaron las instalaciones acompañados por Alberto García Erauzkin, presidente de Euskaltel.

Ellas también programan

La cita ha querido tener un guiño con las mujeres a través de la federación de asociaciones Gauekoak. Son muchas quienes, como Naroa Romo, continúan haciendo frente a la discriminación en el ámbito tecnológico. «Reparo ordenadores pero, cuando me ven, muchos clientes me piden hablar con el técnico», señalaba. Un panel con figuras como la de Carol Shaw, Radia Perlman o Margaret Hamilton reivindicaba sus logros junto a un pequeño avance de la futura exposición ‘40 años de informática en Euskal Herria’. Ordenadores Spectrum y Armstrad de 1984 se exponían ante la mirada de ‘millennials’ que desconocían lo que era un disco de tres y medio. «Es importante que descubran cómo hemos llegado hasta aquí», animaba Romo.