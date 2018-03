La aparición de una tubería de fibrocemento obliga a paralizar las obras del tranvía Las obras en la calle Florida empezaron a finales de enero. / Jesús Andrade Osalan no permite que continúen los trabajos hasta que se obtengan unos permisos especiales para tratar este material que contiene amianto SARA LÓPEZ DE PARIZA Martes, 27 marzo 2018, 12:06

Las obras del tranvía al sur han tenido que ser paralizadas temporalmente en el tramo de la calle Florida debido a la aparición de una tubería de fibrocemento no prevista durante los trabajos. Según ha confirmado el concejal delegado del departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, Iñaki Prusilla, «Osalan no permite continuar los trabajos hasta obtener los permisos y las medidas de seguridad correspondientes cuando aparece una canalización de fibrocemento», un material que contiene amianto con el riesgo que ello conlleva al manipularse. Prusilla no ha concretado cuándo podría llegar el permiso para que los operarios puedan seguir con las obras que se realizan frente al instituto Ekialde.

Los trabajadores de la adjudicataria del proyecto –la unión temporal de empresas (UTE) formada por Tecsa y Altuna y Uria– inició a finales de enero las obras en el tramo de la calle Florida ubicado entre las calles Pío XII y Los Herrán. A mediados de este mes de marzo, por su parte, se empezó a desarrollar el ramal Sur del tranvía por Domingo Martínez de Aragón, que unirá las calles Álava y Nieves Cano.

Mientras, las labores para la implantación del metro ligero siguen su curso en otras zonas del trazado. Precisamente, la plataforma ‘Tranvía Sur No’ se concentró ayer en la calle Domingo Martínez de Aragón para denunciar la tala de varios árboles junto al campus. Los vecinos anunciaron que seguirán denunciando la tala de ejemplares afectados por el recorrido del tranvía.