Antonio López esculpirá su primer Cristo para Vitoria Antonio López sale de la Catedral de María Inmaculada en su última visita a Vitoria. / S.A El lehendakari recibirá mañana al artista, que luego visitará el templo con los primeros bocetos de un proyecto que «va a priorizar frente a otros» NATXO ARTUNDO Domingo, 15 abril 2018, 13:27

«Para mí, lo importante ahora es comenzar las cosas con la sensación de que estoy haciendo algo que me parece interesante. A partir de ahí, que sea lo que Dios quiera». Con esta frase, Antonio López contextualizaba hace unos meses el estadio de su carrera y sus intereses creativos. Y ahora, entre éstos, destaca su primer proyecto de pieza sacra: la escultura de un Cristo crucificado para la catedral nueva de Vitoria. Las instituciones y la Fundación Vital apoyan la obra, que este lunes López explicará al lehendakari, antes de comer con el diputado general y el alcalde y regresar al templo con los primeros bocetos, según ha publicado este domingo en exclusiva en EL CORREO.

La relación del prestigioso artista con la capital alavesa se ha estrechado desde que la asociación cultural Raíces de Europa le entregara un premio con motivo de su décimo aniversario, en 2015. El protagonista del filme documental 'El sol del membrillo' de Víctor Erice y autor del retrato 'La familia de Juan Carlos I' ha mantenido contactos con la asociación, que junto a la Fundación Vital organizó en mayo de 2017 un encuentro con el creador en Vitoria. Asimismo, Raíces de Europa prepara un documental que se llamará 'Un genio habla de genios', donde López recorrerá la historia del arte, sus figuras e iconos.

El director de Raíces de Europa, José Alipio Morejón, recuerda que dentro de este proyecto, el pintor «hablaba del Cristo de Velázquez y le pregunté si tenía alguna obra religiosa. Me dijo que no y, tras haber escuchado la admiración con que hablaba de esa pieza, le planteé si le gustaría. Me dijo que sí, que un Cristo crucificado». José Alipio Morejón pensó en hacer algunas gestiones en Vitoria. «Y todo ha cuajado».

El pasado 16 de diciembre el artista visitó las dos catedrales de la capital alavesa junto al obispo, Juan Carlos Elizalde, que ya había mostrado una buena disposición de cara a la iniciativa. La parroquia de María Inmaculada, sede asimismo del Museo de Arte Sacro, «era un marco espléndido, perfecto e inspirador» para López, recuerda Morejón.

La ubicación junto al altar, sin elementos de distracción y con la escultura como punto de atención, es algo que convence al autor. Su obra se podrá ver desde la entrada del templo en aproximadamente año y medio. «Tiene que ser una escultura de madera policromada», decidió López, que apostó por una escala ligeramente mayor que la humana real. Será un Cristo contemporáneo «dirigido al hombre moderno, sea creyente o no», describe Morejón.

«Hay que elegir el modelo, ver si la figura será viva o muerta, hacer un dibujo escala 1:1, pasarlo a arcilla. Después, a madera y policromarlo. Le va a llevar mucho tiempo y tendrá que dejar algunos proyectos. Me ha dicho que lo va a priorizar», afirma el representante de la asociación Raíces de Europa. En total, con los seguros, instalación y transporte, más unos honorarios mínimos del autor, costará unos 150.000 euros, más el IVA.

«Queríamos que fuese un proyecto ciudadano», subraya José Alipio Morejón. Por este motivo, el colectivo tiene abierta una cuenta -Caixa Bank, ES43 2100 1701 8402 0013 5127- para empezar a reunir fondos. Más adelante, la única obra sacra de Antonio López devolverá a la ciudad distinción, orgullo y visitantes.