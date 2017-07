«Actuar en Vitoria tiene algo especial para mí», dice Álex Ubago Álex Ubago, durante uno de sus conciertos. / EFE El artista vuelve a su ciudad para participar este viernes en el Festival de las Naciones y atrapar al público con nuevos temas y grandes clásicos CECILIA ALBÉNIZ Viernes, 7 julio 2017, 03:58

Álex Ubago vuelve este viernes a Vitoria, su ciudad natal, para cerrar el cartel del Festival de las Naciones, en la plaza de la Constitución. El cantautor presenta nuevo disco –‘Canciones impuntuales’–, con sonidos más actuales pero sin dejar de lado el desamor, que en sus palabras ya es «marca de la casa».

– Han pasado más de cuatro años entre su último trabajo y éste. ¿En qué ha invertido este tiempo?

– Los primeros años los dediqué a la gira de mi anterior álbum, ‘Mentiras sinceras’, que se alargó mucho por Latinoamérica. Y luego me tomé mi tiempo para componer hasta que estuve totalmente convencido de que tenía un disco redondo y me quedé satisfecho con todas las canciones.

– En este álbum, ‘Canciones impuntuales’, sigue haciendo gala de su estilo característico, pero incluye temas con ritmos más actuales. ¿De dónde sale esta mezcla?

– Es un álbum que mantiene en muchas baladas mi esencia de los primeros discos, con esos temas de desamor que son muy ‘marca de la casa’. Pero hemos querido actualizarnos, y por eso hemos incluido ‘Entre tu boca y la mía’, que nació como una bachata y que tras arreglarla sigue manteniendo ese toque latino. También hay algún tema que tira más al pop rock, más enérgicos, y otros que tienen una influencia más folk.

El programa del fin de semana Viernes 7. Marta Escalante centro de danza (19.30-21.00 horas). Álex Ubago (22.00 horas). Sábado 8. ‘Krop fitness’ con Asociación Kuazi (18.30 horas). ‘Esto es Brasil’ (19.30-21.30 horas). Indarra Dantza Taldea (20.30 horas). Boca-beats (22.30 horas). Domingo 9. ‘Bollywood Mágico’ (19.00-21.00 horas). Los Charros de Jalisco (20.00-22.00 horas).

– El título, ‘Canciones impuntuales’ ¿A qué hace referencia?

– Es un conjunto de 12 temas que quizás llegan fuera de su momento vital. El nombre se me ocurrió porque cuando empezamos a grabar me di cuenta de que muchas de las canciones hablan del desamor o de rupturas y yo, por suerte, no estoy viviendo esa situación. Además, los temas se grabaron el año pasado y al final la productora decidió no sacar el disco hasta 2017, por lo que al hacerse esperar un poco más adquirió todavía más sentido.

Un concierto íntimo

– En uno de los nuevos temas, ‘Cuenta conmigo’, colabora con Luis Fonsi. ¿Cómo fue la experiencia?

– Fue increíble. Es la única colaboración de este tipo que hay en el disco y que sea con Luis me hace muy feliz. Surgió de una manera muy personal, yo le propuse la idea mientras estaba grabando el disco y accedió encantado. Al grabarla me di cuenta de que hubiera sido imposible encontrar alguien que pegase más con la canción, así que le estoy muy agradecido.

– Mañana actúa en el Festival de las Naciones, en su ciudad natal. ¿Qué siente al presentar aquí sus nuevos temas?

– Tocar en Vitoria siempre tiene algo especial para mí y haciéndolo en este festival... todavía estoy con más ganas. Pretendo pasearme por los puestos y descubrir más de una delicia gastronómica, y cómo no, tomarme un buen vino. Aprovecharé también para dar un paseo por el parque de La Florida, que era donde yo vivía y me trae muchísimos recuerdos.

– ¿Qué podrán ver las personas que se acerquen a su concierto?

– Va a ser un encuentro íntimo y en acústico con una mezcla de voz, guitarra y piano, del que se va a encargar Txus Aramburu. Será un momento para presentar mis nuevas canciones pero también para recordar grandes clásicos que seguro muchos vitorianos entonan con nosotros. Es una propuesta que me gusta porque de esta forma es un sonido más cercano a mi esencia y a como suenan mis canciones cuando nacen, sin necesidad de tanta producción.