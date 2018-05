«Me acorraló contra la pared y no paró hasta que vino una compañera asustada por mis chillidos» Los abusos supuestamente se produjeron en el Instituto Agrario de Arkaute. Dos alumnas y una compañera relatan los abusos y acosos sufridos a manos de un exprofesor del Instituto Agrario de Arkaute, quien niega los hechos DAVID GONZÁLEZ Miércoles, 23 mayo 2018, 14:04

Hasta tres testimonios diferentes han puesto contra las cuerdas esta mañana de miércoles al que fuera profesor del Instituto Agrario de Arkaute. Protegidas por un biombo de su presunto acosador, dos antiguas alumnas y una compañera han relatado en la sala anexa de la Audiencia Provincial de Álava han relatado los episodios sufridos supuestamente a manos de de este docente, procesado por tres delitos de abuso sexual continuado, dos de acoso y uno de agresión sexual. La Fiscalía exige dieciséis años y medio de cárcel para este docente, que ha negado todas las acusaciones.

Ante los tres magistrados de la sala, una de las chicas ha declarado que, dentro de las instalaciones de este centro educativo dependiente del Gobierno vasco, este profesor la condujo hasta una sala vacía con la excusa de hacerle cosquillas. «Me acorraló contra la pared, me decía que quería hacerme cosquillas. . Yo le gritaba 'para, para'. Mis chillidos los escuchó una compañera que entró y el profesor, al verla, paró y dijo como que él no había hecho nada». Esta joven, con una enorme entereza, relató otros episodios. «Me pidió un beso para despedir al año, a la vuelta a las clases me lo recordó», describió. Habló también de «tocamientos inapropiados» en algunas clases prácticas.

Otra chica explicó que «dejé el centro por esta 'situación'». Por «situación» se refirió a «mensajes suyos todos los días», los que contestaba «por miedo, ya que era mi profesor». Manifestó que cuando aguardaba la llegada del autobús, este maestro, ya relevado de sus funciones, «me tocó el culo, los pechos y la cadera durante un mes». Citó al menos «quince» incidentes de esta índole. Siempre sin testigos.

Una trabajadora del centro fue en idéntica línea. En su casos, el supuesto acoso duró «años» ya que entró a trabajar a la escuela en 2005. Dos cursos más tarde, tras ser madre y volver de una excedencia, se inició el acoso. Hubo, siempre según su testimonio, «mensajes no adecuados», que llevaron a bloquearle. También «tocamientos» y aunque «ya le comenté al director» mucho antes de que este caso saliera a la luz, no se atrevió hasta que estas dos alumnas denunciaron. Los supuestos abusos a las chicas, una de ellas menor en el momento de los hechos, ocurrieron en el curso 2015-16.

El profesor negó categóricamente todas las acusaciones. Desde su punto de vista, él sólo quiso ayudar a las chicas y calificó de «normal» y «cordial» su relación con la que fuera su compañera de trabajo. Desde su punto de vista, sólo «traté de ayudarlas».

Indemnización al Gobierno vasco

A lo largo de la mañana, las tres víctimas relataron la recepción de mensajes con clara connotación sexual a través de una aplicación de mensajería móvil, hostigamiento, insinuaciones sexuales, y tocamientos «con ánimo libidinoso» sustentan los hechos de este caso, desvelado en exclusiva en noviembre por EL CORREO.

La fiscal le acusa de tres de delitos de abuso sexual continuado, de dos de acoso (a ambas alumnas) y de uno de agresión sexual a la última joven, por los que pide un total de 16 años y medio de cárcel, 7.000 euros en indemnizaciones –con responsabilidad subsidiaria por definir del departamento de Educación del Gobierno vasco al ocurrir los hechos en sus instalaciones– y que, una vez salga de prisión permanezca ocho años en libertad vigilada. Su defensa abogó por su libre absolución. Mañana continuará la segunda sesión con nuevos testimonios de alumnos, profesores de la Escuela Agraria de Arkaute.