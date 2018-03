Aceite en los dominios del vino

«¿Les parece caro el aceite?», pregunta a la concurrencia Miriam Garrido, la alcaldesa de Moreda, pueblo del sureste de Rioja Alavesa. En la plaza, ante el riesgo al ridículo, nadie le contesta -¡dios mío!- justo cuando caen las primeras gotas. También lució el sol y granizó, todo al mediodía. «¿Cuánto se gastan en medicamentos?», volvió a la carga en dirección a los romeros que la atendían, pero que sobre todo estaban ansiosos por que empezara el bullicio. «Pues sepan que el aceite es medicina natural. El oro líquido. Lo tenemos aquí y no lo sabemos», proclamó la edil vendiendo los beneficios de su tierra. Del asunto pringoso puede asegurarse que combate las enfermedades cardiovasculares y sus polifenoles son una maravilla contra el envejecimiento.

De aceite fue la mañana en una localidad a cuestas. Se celebraba la VII Fiesta del Aceite de Rioja Alavesa. Que quede claro que no todo es viñedo, uva y vino -por este orden- en una comarca mundialmente reconocida. Sobre sus campos también se extienden olivares que dan un fruto tan maravilloso, la aceituna, de la que se extrae el dichoso aceite que ayer tuvo su merecida reivindicación en Moreda. En Oion, Lanciego, Labraza, Barriobusto, Elvillar, Laguardia.. también lucen olivos. Se calcula que en un número cercano a los 3.000, repartidos en no menos de 500 hectáreas -como otros tantos campos de Mendizorroza-.

Jesús Eraso, sexagenario, preside la cooperativa del trujal de Moreda, La Equidad, ochenta y cinco productores que se afanan por exprimir el mejor condimento posible, el zumo de la aceituna. Da su nombre de cuando se dejó de proteger a los privilegiados para satisfacer por igual a los demás agricultores. «Aquí ha habido olivos toda la vida, pero muchos se arrancaron cuando llegó el apogeo del viñedo», recuerda el paisano con profundo dolor y sin ganas de profundizar en el acoso. Unos cedieron su espacio a la vid y otros acabaron en madera de parqué. Era y es más rentable el tinto de Rioja.

Escasa, pero muy buena

En Moreda, favorecido por su peculiar clima, se hace aceite de calidad, virgen extra -«sin defectos en su elaboración», impoluta, precisa el técnico Alberto Alecha-, con etiquetas ecológica, Euskolabel y convencional. De la variedad Arróniz. La oliva riojanoalavesa estaba descatalogada en Jaén y de un estudio de la Universidad de Navarra salió como bautismo el nombre de una localidad de la provincia hermana.

Se han recogido 145.000 kilos, un 15% menos que en la anterior cosecha, por culpa de la poca lluvia que cayó en 2017. Después de todo un proceso cuidadoso, ya más mecánico que artesanal, que lo pudieron conocer los visitantes, se han contabilizado 32.000 litros en el trujal de la Equidad. De una recogida «escasa» se ha obtenido finalmente un producto «muy bueno».

Juan Luis, de los hermanos Bujanda, ha rellenado 1.000 botellas de aceite como resultado de una tarea familiar que pone en el mercado. Se queja de que no ha llovido, también de que la comarca carece de agua programada y de que, en consecuencia, se necesitan cinco o seis kilos de aceitunas para un litro de oro líquido. «El regadío es fundamental para estabilizar la producción. No lo tenemos y se necesita. En ello se está. A veces nos ocurre que un año satisfacemos la comercialización y al siguiente no podemos atender los pedidos».

Cerca de su puesto se deja ver el diputado general de Álava, Ramiro González. Escucha la misma demanda, aunque en su caso de boca de Kepa Rekakoetxea, impulsor del aceite de Moreda en sus años de gerente de Desarrollo Rural de Rioja Alavesa y premiado ayer por su compromiso. Una carcajada como asentimiento fue todo lo que salió del rostro del político. ¿Y el regadío, qué? A Montxo, llegado de Aprícano, lo del agua como que le da igual. Le interesaba la tostada empapada en aceite y acompañada de sal o azúcar y el cuidado a no mancharse. «¿El mejor desayuno? Pan de barra ancha, aceite, jamón y tomate del hecho en casa», sostiene tan simpático. El de hoy ya será con label riojanoalavés.