5.000 atletas llenarán las calles de Vitoria en el Maratón Martín Fiz 07:19 La salida de las tres distancias es común y tendrá lugar desde la calle Los Herrán. / Blanca Castillo Marc Hurtado y Yolanda Gutiérrez parten como favoritos en una carrera que este año batirá el récord de participación OLGA JIMÉNEZ Sábado, 5 mayo 2018, 01:15

Tras meses de preparación y sacrificio, sesiones de entrenamiento, kilómetros bajo la lluvia y el frío, los más de 5.000 atletas que han marcado en rojo la cita de mañana podrán cumplir su reto, superar su marca personal, llegar a meta. Ellos escribirán la decimosexta página del EDP Maratón Martín Fiz, patrocinado por EL CORREO, uno de los acontecimientos deportivos que más personas movilizan y que traslada el nombre de Vitoria fuera de nuestras fronteras.

Y es que el acierto en convertir el evento en una fiesta del atletismo popular y sumar también disciplinas como el patinaje han convertido a la capital alavesa en la parada obligatoria del mes de mayo del atletismo nacional con 45 provincias representadas. Bizkaia, Gipuzkoa y Madrid aportan el mayor número de corredores, además de Álava. También 16 países, entre los que destacan con mayor representación Francia, Alemania, Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos y Portugal. Desde las nueve de la mañana todo se pondrá en marcha, aunque la preparación previa ha supuesto el esfuerzo de cerca de 600 personas en la organización, con Ascentium a la cabeza como promotora de la prueba.

En la calle Los Herrán, los nervios del inicio. De allí partirán los participantes de las tres modalidades a pie, maratón, media maratón y carrera popular. Este año, los patinadores tendrán el mismo recorrido pero su propio horario, a partir de las 15.00 horas, lo que ofrece más seguridad y el merecido protagonismo.

Cada atleta visualiza su carrera, en primera fila, y los favoritos no pasan desapercibidos. En esta edición, Marc Hurtado, del Alimco Running Fiz, parece uno de los llamados a llevarse la gloria en los 42,195 kilómetros, mientras que la gallega Yolanda Gutiérrez apunta al triunfo en categoría femenina. En la distancia de 21 kilómetros, la sana rivalidad entre compañeras de equipo, las Alimco Running Fiz Nerea Gambra y Pilar Morán. La primera, una de las grandes triatletas vascas, venció en la distancia maratón en 2017. En 2016 lo hizo Pilar Morán, campeona de Álava de la distancia. En chicos, veremos en qué condiciones llega el exciclista Íñigo González de Heredia, que afronta el reto con un problema en el tendón de Aquiles.

Favoritos locales

La carrera popular no contará con el vitoriano Iván Fernández, que se ha tomado el mes de mayo de reposo tras dos intentos fallidos de maratón para lograr la mínima para el campeonato de Europa. El abanico en categoría masculina se amplía con nombres locales como Iban Rodríguez, Enaitz López, Gustavo Sánchez o el propio Martín Fiz, que correrá acompañando a uno de los afectados por la enfermedad ataxia telangiectasia AEFAT, asociación para la que se destinará la recaudación de la carrera txiki.

En mujeres, la internacional Elena Loyo parece que no tendrá rival, en una temporada espectacular de la corredora de Murgia logrando la mínima para participar en el campeonato de Europa de maratón. Sian Robertson parece la única que podría seguir el ritmo de la alavesa. No faltará la veterana Lourdes Gómez de Segura, aunque no saldrá a disputar después de recuperarse de problemas físicos tras su participación en el Europeo Máster celebrado en Madrid.

Los niños tendrán su espacio con la prueba txiki de 1 kilómetro y la de dos kilómetros sobre patines. Finalizadas las carreras a pie, las pruebas 'roller' 42km y 21km tomarán el protagonismo en la jornada vespertina, a partir de las 15.00 horas, con los mejores especialistas del momento como los vitorianos Aitor Vacas e Íñigo Vidondo, mientras que en féminas, el favoritismo para el triunfo se reparte entre la asturiana Nerea Nuño y la guipuzcoana Bego Huerta.

Desayuno saludable

La suma de todo, lleva a la organización a superar los 5.000 participantes, un récord que se venía persiguiendo desde ediciones anteriores y que supone ya un éxito de antemano.

Por si fuera poco y para abrir boca, hoy a partir de las 10.00 horas, en la Fundación Estadio, se celebrará la segunda edición del Breakfast Run, una experiencia novedosa que se inició en 2017 y que consiste en un pequeño entrenamiento con el Six Majors Martín Fiz, seguido de un desayuno saludable y una posterior charla bajo el título 'Los días previos a un maratón'. Los organizadores esperan contar con la presencia de trescientos participantes.