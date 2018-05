Más de 4.000 personas salen a las calles de Vitoria para reclamar pensiones dignas Una multitudinaria manifestación ha vuelto a tomar este sábado las calles de Vitoria para reclamar pensiones dignas. / Blanca Castillo Durante la marcha, convocada por jubilados y pensionistas, se han sucedido gritos de protesta contra PP, PNV y PSOE JUAN CARLOS BERDONCES Sábado, 26 mayo 2018, 13:45

Los pensionistas no quieren desaprovechar el impulso que sus reivindicaciones han tomado a lo largo de los últimos meses y han vuelto a sacar a relucir sus demandas a las calles de Vitoria. Más de 4.000 personas, según datos provisionales facilitados por la Policía Local, han tomado este sábado el centro de la capital alavesa al objeto de reclamar pensiones dignas -como mínimo de 1.080 euros- y han proferido diversos gritos de protesta, dirigidos principalmente contra tres formaciones políticas: PP, PNV y PSOE.

La marcha de la capital vasca, al igual que las que se celebran a lo largo de este sábado en otras ciudades, entre ellas Bilbao y San Sebastián, se ha celebrado después de que el miércoles el Congreso de los Diputados aprobara los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que incluyen -como consecuencia del pacto alcanzado entre populares y jeltzalez-, la subida de las pensiones del 1,6 % para este año y una revalorización en 2019 según el IPC, además del retraso hasta 2023 de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad.

La manifestación de Vitoria, integrada principalmente por jubilados y pensionistas, ha contado también con la participación de jóvenes, que han portado una pancarta en la que podía leerse el 'Gazteok zuekin' ('Los jóvenes con vosotros', en castellano). La multitudinaria marcha ha estado encabezada por otra pancarta con el lema 'Pentsio publiko duinak. Pensiones públicas dignas'. La comitiva ha arrancado en la explanada del museo Artium, en la calle Francia, y ha finalizado en el céntrico parque de La Florida.

Durante el recorrido, que se ha prolongado durante cerca de una hora, los convocados han proferido gritos de protesta contra varios partidos políticos, principalmente PP, PNV y también contra el PSOE. De igual modo, los manifestantes han coreado distintas frases. «Fuera ladrones de las instituciones», «Con menos de 1.080 no me dan las cuentas» y «Si esto no se arregla, caña caña caña» han formado parte del repertorio.

Juan Antonio Armentia, portavoz de las plataformas alavesas, ha defendido el blindaje de las pensiones en el Pacto de Toledo. También ha exigido que se desliguen las subidas del IPC de negociaciones presupuestarias coyunturales como la del PNV y el PP y ha expresado que las pensiones deben sufragarse con las cotizaciones y complementarlas con las cuentas públicas estatales.

Manifiesto final

Al concluir la manifestación, los convocantes han leído un manifiesto. En el texto se critica que con el acuerdo suscrito entre el PP y PNV no se recupera el poder adquisitivo de las pensiones perdidas desde el año 2013 y han lamentado que no se haya reconocido una pensión mínima de 1.080 euros ni se haya derogado el factor de sostenibilidad. «Mienten cuando dicen que no hay dinero para afrontar los retos demográficos y el aumento de la esperanza de vida. Hoy hay más riqueza que la que había antes de la crisis pero su distribución es más injusta», han denunciado. Por último, los pensionistas y jubilados han advertido de que seguirán con las concentraciones que celebran todos los lunes en Vitoria.