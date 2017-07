Los díscolos de Podemos cambiarán el nombre del grupo juntero a Orain Araba

Los cuatro junteros expulsados de Podemos tras votar en contra de la aprobación de los Presupuestos alaveses el pasado mes de diciembre han anunciado su intención de llevar el asunto a los tribunales. «Consideramos que se ha vulnerado la Ley de Partidos Políticos», ha anunciado Daniel Trujillano. En concreto en relación al artículo 7 de la cita ley, ya que no se les informó ni de la orden del día ni de la reunión convocada para tramitar el expediente. Javier Bizarro, Juan J. Celorrio, Koldo Martín y Trujillano se encuentran en trámites de interponer la denuncia, pero lo harán durante este mes de julio y se han comprometido a entregar sus actas en función de la decisión que tome el Juzgado. «Esperamos que la justicia ordinaria resuelva esta situación en un plazo de entre tres y ocho meses y, si no nos da la razón, no tendremos reparos en entregarlas», ha prometido Trujillano.

El proceso judicial se alargará durante las próximas semanas, pero el paso más inmediato será solicitar un cambio de nomenclatura del grupo que comparten con las tres junteras oficialistas ante las Juntas. «Nuestra intención es continuar en el grupo en el que somos mayoría, y vamos a pedir el cambio ya porque, al ser efectiva la expulsión de Podemos, no podemos seguir bajo su nombre», ha explicado Martín. Además del cambio de denominación solicitarán la devolución de 250.000 euros destinados al apoyo del grupo juntero. «Lo haremos en una reunión en la que invitaremos a las junteras, no es comprensible que el dinero aún no se haya utilizado y creemos que debe devolverse a las Juntas», han afirmado tras hacer mención a los más de 200.000 euros que ya recibió el CCA. «Todavía no han sido capaces de justificar para qué se ha utilizado»

«Posible financiación ilegal»

Bizarro, Celorrio, Martín y Trujillano acusan a Saioa Castañeda de sostener que ese dinero pertenece a Podemos. «Es una afirmación muy grave porque la formación podría estar incurriendo en un caso de financiación ilegal», señala Martín. También critican la manera en la que se acordó que debían abstenerse en la votación de los presupuestos generales. «No nos parecería serio que el PP convocara una reunión por Whatsapp, pero lo cierto es que Podemos tomó la decisión sobre los presupuestos, la más importante del año, vía Telegram», han criticado. «La dirección se negó a reunirse con los círculos pero nosotros nos debemos a las bases», ha asegurado Trujillano, quien se siente respaldado por los círculos de Llodio y Amurrio. «Si las bases me piden que vote en contra de los presupuestos yo no puedo hacer lo contrario».

Los díscolos sostienen que abandonarán las Juntas si el Juzgado no les da la razón. No obstante, no tienen claro si el Grupo Mixto pasaría a denominarse Orain Araba en caso de que conserven su acta pero la Mesa decida los expulse de su grupo actual. Esperan que la Mesa de las Juntas Generales termine de estudiar la petición de las tres procuradoras pronto y tome una decisión el próximo martes 11 de julio. «No descartamos interponer otro recurso, pero esta decisión debemos tomarla junto a otras personas de Podemos y otros partidos», ha avanzado Martín. Además, han manifestado su intención de «seguir adelante con un trabajo político iniciado en mayo de 2015» y reunirse con sus apoyos para trabajar en un proyecto que presentarán más adelante.