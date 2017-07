«Trabajamos para que los coches eléctricos tengan una autonomía de 500 kilómetros»

Los mejores especialistas mundiales en los campos de baterías y supercondensadores se dieron cita ayer en el Palacio de Congresos Europa durante la tercera edición del Congreso Internacional sobre Almacenamiento de Energía ‘Power our future 2017’ organizado por el Centro de Investigación Cooperativa CIC Energigune. Más de 120 investigadores procedentes de Estados Unidos, Australia, Francia, Alemania, Italia, Suecia o Polonia junto a profesionales de Euskadi compartieron los últimos avances en materia de almacenamiento de energía electroquímica y su aplicación a los coches eléctricos o las energías renovables entre otros campos.

Teófilo Rojo es director científico del área de electroquímica de CIC Energigune, centro promovido por el departamento vasco de Desarrollo Económico y por la Diputación alavesa. Y esta cita bienal sirve, a su juicio, para demostrar que «en Euskadi somos punteros en la transferencia tecnológica a la industria, porque, independientemente de quien gobierne, el Ejecutivo vasco está invirtiendo mucho en I+D+i y de manera estable. En este sentido, somos la envidia de todo el país y reconocidos en el extranjero».

Rojo establece un sencillo símil para abordar un asunto complicado como las baterías y los supercondensadores; las primeras almacenan energía, «son como un corredor de maratón», y los segundos «potencia, como el que corre los 100 metros lisos». Las baterías se aplican a vehículos, teléfonos móviles y ordenadores mientras que los supercondensadores son para tranvías o ascensores. El CIC Energigune trabaja con ambos.

El precio de las baterías

Este centro de investigación también es referente en cuanto a baterías de sodio-ion. «Somos uno de los mejores centros en el mundo, hemos preparado nuevos materiales de electrodos y estamos en la fase de prototipos. En cuatro años estas baterías de almacenamiento estacionario estarán en el mercado, disponibles para las energías renovables como solares o eólicas», subraya Rojo.

El vehículo eléctrico también estuvo presente durante el congreso del Palacio Europa. Su entrada en el mercado quizá esté siendo menor de la esperada, en parte por el coste económico. En este sentido, Teófilo Rojo reconoce que «las baterías suponen más del 50% del precio. Estamos buscando nuevos materiales que sean más baratos para reducir costes, y que no sean tóxicos y permitan unas buenas prestaciones».

La competencia que llega desde China, Corea o Japón es grande, aunque el CIC Energigune no renuncia a investigar para aumentar la densidad energética y bajar costes. Los estudios son complejos porque, según precisa Rojo, «hay una química compleja que no entendemos muy bien», por ello calcula que hasta el año 2030 no llegarán al mercado este tipo de baterías. «El mayor problema del coche eléctrico es la necesidad de recarga de batería. Ahora está en unos 150 kilómetros de autonomía y estamos trabajando para llegar por lo menos hasta los 500, para que así pueda ser comparable a un vehículo normal», concluye.