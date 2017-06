Comerón ofrece un pacto a Urtaran para «rebajar la presión fiscal» a los vitorianos

El PP de Vitoria le ha tendido este viernes la mano al alcalde Gorka Urtaran para alcanzar un acuerdo fiscal en el próximo debate sobre impuestos, tasas y precios públicos. Su portavoz, Leticia Comerón, le ha trasladado una propuesta para «rebajar la presión fiscal y realizar una revisión de las tasas y los precio públicos». Un documento en el que sobre todo destaca la petición de los conservadores para que se vuelva a elevar el listón y sólo aquellas empresas que facturen más de dos millones paguen el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Y es que en 2017 -por primer año- lo hacen las 840 pymes con una facturación de uno a dos millones de euros, lo que provocó el enfado de SEA-Empresario Alaveses.

«En las Juntas Generales vamos a buscar la forma para que el límtie para estar exento vuelva a ser el de los dos millones de facturación», se lee en el documento 'Bases para el acuerdo en materia fiscal en el Ayuntamiento de Vitoria' que Comerón le ha entregado a Urtaran durante la segunda jornada del debate sobre política municipal, en el que también se incluye una batería de bonificaciones para reducir el impacto impositivo sobre las empresas, los autónomos y «las familias de clase media».

«Creemos que hay que analizar una a una las tasas y precio públicos. En algunos casos la tasa es claramente inferior a los costes municipales. Planteamos la posibilidad de acordar calendarios para corregir esta situación en los próximos años, por ejemplo, con las basuras, los cursos de los centros cívicos o la tasas de cementerio», incorpora la propuesta del PP.

Agradecimiento del alcalde

El alcalde ha agradecido la actitud de los populares en esta materia y -sin tiempo a leerla por el devenir del pleno- se ha comprometido a estudiarla, pero ha reprochado a los populares que «cuando se está en la oposición es muy fácil pedir una rebaja de impuestos y cuando han estado en el poder no han dudado en subirlos escudándose en la herencia recibida o la situación económica de cada momento». Aun así, y pese a las continuas descalificaciones a la labor del Gobierno municipal en el discurso de Comerón, Urtaran se ha felicitado porque se percibe la llegada de una «nueva etapa para el entendimiento» tras dos años de distanciamiento.

Porque el grupo conservador también se ha postulado para pactar la recalificación del antiguo edificio de Hacienda (en la esquina entre Dato y General Álava) para que se puedan construir viviendas y la próxima renovación de la flota de Tuvisa. «Tiene dos años para remontar. Usted tiene que decidir si sigue poniendo el Ayuntamiento al servicio de los grupos radicales, mantener la ciudad parada, convertir Vitoria en una ciudad 'okupa', promover el uso del velo islámico o crear una 'RGI vitoriana'», ha lanzado la portavoz popular.

Censura de EHBildu

En un discurso sin apenas propuestas de acuerdo, Miren Larrion (EH Bildu) ha censurado las últimas decisiones del alcalde. «Sus acciones se basan en los principios de la política de siempre, la de antaño. Porque no tiene como objetivo ofrecer caminos nuevos, soluciones nuevas que nos puedan sacar del estancamiento. Y cada vez será más inestable y no sólo será un gobierno en minoría, sino porque sus incumplimientos son sistemáticos», ha afirmado la portavoz de la coalición abertzale.

«Señor Urtaran, últimamente se dedica más tiempo a mirar a su derecha y su izquierda, precisamente a las personas que lo único que desean es ocupar su asiento dentro de dos años cuando el cambio real lo tiene delante suyo», ha indicado el concejal de Irabazi Óscar Fernández. «Cuando cada cual me dice que me estoy escorando hacia el lado contrario al suyo será porque me mantengo en el centro», ha respondido el alcalde.