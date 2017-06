Un juez obliga al Kirolklub a readmitir a un socio al expulsarlo de manera indebida

Rubén Pascual es socio del gimnasio KirolKlub de Mendizorroza desde hace un lustro. Entrenó en sus salas con sus amigos durante años pero, con la llegada del verano, un calor sofocante les impedía desempeñar sus ejercicios con facilidad. «Sudábamos en el vestuario, había bajadas de tensión y las quejas que poníamos no servían de nada», recuerda. El verano pasado, en julio, trató de acceder a las salas como un día cualquiera pero, para su sorpresa, no le dejaron pasar.

«Recibí una carta en la que se anunciaba mi expulsión por mostrar una conducta violenta», explica Moreno, quien asegura que únicamente tuvo un «malentendido» con una de las monitoras. «Dicen que la grité, pero no es cierto». Un juzgado acaba de darle la razón al aprobar un recurso que interpuso por la vía contencioso administrativa con el objeto de «limpiar mi nombre» y ser readmitido en el gimnasio. Moreno atribuye su expulsión a las quejas que elevó por las altas temperaturas del complejo ante el síndico en el verano de 2015.

No era la primera vez que el gimnasio estaba en entredicho por las elevadas temperaturas. De hecho, se probaron varias fórmulas para bajar el termómetro, pero no dieron resultado. En 2015 se instalaron ventiladores «que tampoco sirvieron para mitigar el calor», recuerda; y en 2016 ya se efectuaron obras de refrigeración, pero Moreno no pudo disfrutarlas.

Había sido expulsado por «conducta violenta», según la concejalía de Cultura, pero la Justicia no la aprecia por ningún lado tras dar voz a los testigos. «Difícilmente puede encuadrarse el episodio descrito como una falta muy grave», dice la sentencia. «La indeterminación de los hechos genera indefensión al recurrente», agrega.