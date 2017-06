El Festival de las Naciones es la siguiente parada de su gira ‘El hombre sin sombra’ y Mikel Erentxun viene dispuesto a sorprender. El cantante donostiarra actuará esta noche a las 22.00 horas en el escenario central con un espectáculo «acústico» pero no ‘al uso’, porque le acompaña un batería, que no es lo habitual en estos casos. En sus palabras, será «una mezcla explosiva que en formatos pequeños funciona muy bien, y donde la improvisación juega un gran papel».

FIN DE SEMANA Viernes 30. Yolanda Cano (19.30 - 21.00 horas). Mikel Erentxun (22.00 horas). Sábado 1. Exhibición de danza con Ballet Merenui (19.30 - 21.30). Concierto Kultura Reggae Band (20.30 - 22.30). Domingo 2. Algara Dantza Taldea (19.00 h). Mamá Rumba (20.00 - 22.00 h). Mulixka Dantza (21.00 h ).

–Inmerso en la gira ‘El hombre sin sombra’, ¿cómo ha sido el recibimiento de su decimotercer álbum en solitario?

–Por ahora estamos arrancando y la respuesta está siendo muy buena. Tanto por parte de la crítica como lo que estamos escuchando a pie de calle parece que a la gente le está gustando esta nueva propuesta.

–El primer single es ‘Cicatrices, una canción que habla del desamor. ¿De dónde te vino la inspiración?

–En mi opinión es la canción más optimista de todas, y la elegimos porque define bastante bien la sonoridad y el ambiente del disco. Quise hacer referencia a esas ‘cicatrices’ de guerra que te deja el amor cuando se acaba.

–Con su anterior álbum ‘Corazones’ recibió una nominación a los Latin Grammy. ¿Qué significó para usted ese reconocimiento?

–Fue un disco muy importante para mí. Salió a raíz de una cardiopatía que me mandó al hospital y para mí fue como una terapia. Encima yo venía con el prólogo de no haber recibido una nominación desde 1990 con Duncan Dhu, así que ese fue el colofón final. Por eso me gusta decir que ahora mismo estoy mucho mejor que hace 30 años.

–En cuanto al futuro, ¿qué planes tiene a la vuelta de la esquina?

–De forma intermitente actúo con Duncan Dhu, y la semana que viene, por ejemplo, vamos a Estados Unidos a un festival en Chicago y un concierto en Los Ángeles. Al mismo tiempo continuaré con mi gira en solitario. Yo no concibo el descanso en el sentido de no hacer nada, me gusta hacerlo acompañado de mi guitarra, porque en cualquier momento puede venirme la inspiración.

Vino y cebiche

–Esta noche actúa en el Festival de las Naciones, que se define como un encuentro entre culturas. ¿Es algo que va con usted?

–Es muy interesante, y poder actuar en un entorno intímo pero a la vez tan internacional es maravilloso. Yo soy un gran amante del vino de Rioja Alavesa –en mi camerino no puede faltar una botella– y de la comida peruana; el cebiche es mi pasión. Por lo que parece que este festival y en una ubicación como Vitoria está hecho para mí. En cuanto a la actuación, el público podrá atender un espectáculo acústico, pero como voy acompañado por un batería, será diferente. Además, no sólo tocaré temas de mi último trabajo, también repasaremos algunas de las canciones más míticas con la intención de hacer vibrar a todos.