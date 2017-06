Urtaran defiende que Vitoria va bien y que «ha cogido velocidad de crucero»

El alcalde Gorka Urtaran ha realizado esta jueves un análisis notablemente optimista sobre la situación actual de Vitoria. «Hemos cogido velocidad de crucero. La ciudad va bien y va a ir mejor en lo que resta de legislatura», ha destacado. «Todos estos datos reflejan que nuestra economía repunta, que Vitoria va bien y que va a ir mejor en los próximos años», ha insistido en el debate sobre el estado de la ciudad que mañana se reanudará con la intervención de los portavoces municipales de la oposición.

El regidor de la capital alavesa no se ha ceñido a hablar sobre la actualidad y ha ampliado el foco hasta 2025 con la llegada del tren de alta velocidad (AVE). «Esta es una visión que va más allá de esta legislatura. El futuro comienza ahora, es ahora cuando tenemos que empezar a intervenir para preparar la ciudad del mañana. Ahora es el momento de dar un salto cualitativo en la mejora de la movilidad urbana», ha destacado el dirigente del PNV, quien ha resaltado los nuevos métodos de transporte urbano: el tranvía y el ‘bus eléctrico inteligente’, como ha denominado al hasta ahora conocido como BRT.

Sobre el metro ligero, Urtaran ha recordado cómo la extensión hacia el Sur, al campus de la UPV, dará servicio a 20.000 vecinos con la construcción de cuatro paradas en Florida, Las Trianas, Hegoalde y Universidad. Pero como novedad, el alcalde ha anunciado que la construcción del tranvía a Salburua se licitará en 2018 con una inversión estimada de 20,7 millones de euros, que se encuentra ahora en estudio informativo.

Por otra parte, el ‘bus eléctrico inteligente’ que tomará el relevo de la línea Periférica de Tuvisa también se «lanzará» el próximo ejercicio con la presentación de los proyectos necesarios (urbanización, paradas, energía, diseño de venta y cancelación de títulos de transporte en paradas, señalización, comunicaciones, el análisis de alternativas de carga eléctrica y el estudio de las tecnologías-gestión flotas-intermodos transporte).

Urtaran ha hecho un análisis positivo de la situación económica en la ciudad y sobre su evolución, aunque ha indicado que se presentará un plan para impulsar la industria y medidas para luchar contra el fraude fiscal. «En los años 2016 y 2017 se han abierto 332 expedientes de inspección del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Se han cerrado 146 y continúan tramitándose 186. En los expedientes ya cerrados hemos recuperado 605.776 euros».

Respecto al próximo debate sobre impuestos, tasas y precios públicos, el jeltzale ha destacado que su voluntad es alcanzar un acuerdo con los grupos de la oposición. Una concordia que espera que se amplíe al presupuesto municipal de 2018, así como otros proyectos estratégicos para Vitoria. «Mi voluntad, es seguir acordando con todos los grupos políticos sin excepción. Soy consciente de que a medida que transcurre la legislatura, resultará más difícil lograr consensos», ha admitido antes de invitar a los corporativos a no perder las oportunidades que se le presentan en los próximos años a la ciudad.

Errekaleor y FCC

Urtaran no ha querido pasar de puntillas sobre los dos asuntos que se han colocado en el foco de la polémica durante los últimos meses: Errekaleor y el conflicto con la contrata de la limpieza (compuesta por la multinacional FCCy la vizcaína GMSM Medioambiente). «La ocupación de casas sin permiso o aprovechares de los recursos de quienes cumplen con las normas no son un ejemplo de diversidad, ni de convivencia, ni tiene sitio en el modelo de sociedad que queremos conseguir», ha lanzado en clara alusión al movimiento ‘okupa’.

«La problemática en torno a la gestión del servicio de limpieza no surge en esta legislatura, es muy anterior, aunque ello no es óbice para intervenir. Desde el principio del nuevo contrato, que coincide prácticamente con el inicio de esta legislatura, he sido meridianamente claro: este Gobierno va a ser muy escrupuloso y muy exigente en el cumplimiento del pliego de condiciones y del contrato firmado. Escrupuloso y transparente en lo que respeta a la administración; exigente en lo que respeta a la UTE adjudicataria», ha zanjado.