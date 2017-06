Las 20 claves del discurso de Urtaran sobre el estado de la ciudad

El alcalde Gorka Urtaran ha realizado este viernes un discurso de más de una hora para, además de hablar sobre el estado actual de la ciudad, marcar los objetivos que –en su opinión– debe perseguir Vitoria hasta 2025. Para entonces, se espera que el tren de alta velocidad (AVE) habrá llegado de manera soterrada hasta la capital alavesa, lo que sin duda alguna cambiará la fisionomía de la ciudad.

1. «Estos dos primeros de gobierno han sido años de trabajo y esfuerzo para responder a los problemas heredados y para planificar los planes y proyectos que ya están viendo la luz».

2. «Mi voluntad es acordar y pactar tanto las ordenanzas fiscales como el presupuesto municipal para 2018, así como otros proyectos estratégicos para la ciudad».

3. «Recientemente conocíamos la sentencia contraria a las víctimas del 3 de Marzo en las querellas interpuestas por las Juntas Generales y la Diputación de Álava. Es muy probable que la querella de este Consistorio corra la misma suerte. En este sentido, ya les anuncio que agotaremos todas las vías judiciales estatales y, en su caso, acudiremos a las instancias europeas para reclamar la justicia que también merecen estas víctimas».

4. «Vamos a poner en marcha un plan de explotación comercial eficiente de las actividades complementarias de la estación de autobuses que permita obtener ingresos que cubran parte del coste de la misma».

5. «En los años 2016 y 2017 se han abierto 332 expedientes de inspección del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Se han cerrado 146 y continúan tramitándose 186. En los expedientes ya cerrados hemos recuperado 605.776 euros».

6. «En las próximas semanas aprobaremos el primer plan de apoyo a la industria mediante la intervención en los polígonos industriales. Un plan contempla los siguientes objetivos: rehabilitar y regenerar espacios industriales para hacerlos más atractivos, reactivar el suelo industrial en desuso, definir e identificar modelos de gestión eficaces para los polígonos industriales, adaptar nuestros polígonos industriales a la industria 4.0...».

7. «La ocupación de casas sin permiso o aprovecharse de los recursos de quienes cumplen con las normas no son un ejemplo de diversidad, ni de convivencia, ni tiene sitio en el modelo de sociedad que queremos conseguir».

8. «Querría hacer una mención al contrato de limpieza de la ciudad. La problemática en torno a la gestión de este servicio no surge en esta legislatura, es muy anterior, aunque ello no es óbice para intervenir. Desde el principio del nuevo contrato, que coincide prácticamente con el inicio de esta legislatura, he sido meridianamente claro: este Gobierno va a ser muy escrupuloso y muy exigente en el cumplimiento del pliego de condiciones y del contrato firmado. Escrupuloso y transparente en lo que respeta a la administración; exigente en lo que respeta a la UTE adjudicataria».

9. «En julio, el Departamento de Cultura sacará a concurso un estudio para la renovación del Teatro Principal».

10. «El Ayuntamiento ha destinado 2,1 millones de euros a la rehabilitación y mejora de la accesibilidad de 5.707 viviendas. Las subvenciones concedidas en este tiempo, han supuesto la realización de obras por valor de 20.453.748,4 euros. Esto es, un efecto multiplicador por 10. Además, el retorno de la inversión a las administraciones públicas es muy considerable ya que el IVA generado sobre los honorarios supera los 2 millones de euros (2.152.972 euros) y el importe de las licencias ingresadas en el Ayuntamiento asciende a 318.360 euros».

Metamorfosis

11. «La ciudadanía no puede esperar ‘sine die’ a que los grupos políticos nos pongamos de acuerdo para afrontar con garantías los retos de la ciudad. Los vitorianos no nos lo merecemos. Vitoria está a punto de experimentar una de sus mayores metamorfosis con la llegada del soterramiento y tenemos que estar preparados para ese momento. El ‘Masterplan centro’ surge teniendo como horizonte la llegada del soterramiento. No podemos condenar a nuestra ciudad a una configuración urbana obsoleta y poco atractiva».

12. «Las obras del tranvía a Salburua se licitarán en 2018».

13. «El Estudio informativo de la prolongación a Salburua contempla un trazado con una longitud de 1.960 metros y cuatro paradas desde Florida en Santa Lucía, Centro Cívico Salburua, Nicosia y Plaza de la Unión; una subestación adicional para la tracción eléctrica y unas frecuencias propuestas de explotación de 7,5 minutos en tramo común y 15 minutos en ramales».

14. «En octubre de 2017 está previsto que concluyan los proyectos necesarios (urbanización, paradas, energía, diseño de venta y cancelación de títulos de transporte en paradas, señalización, comunicaciones, el análisis de alternativas de carga eléctrica y el estudio de las tecnologías-gestión flotas-intermodos transporte) para el ‘bus eléctrico inteligente’ y con ello se prepare entre las tres instituciones el Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas para la licitación del sistema de Bus eléctrico inteligente en la Línea 2 que se prevé lanzar en 2018».

15. «Vitoria va bien y que va a ir mejor en los próximos años».

16. «Con la llegada de la alta velocidad y del soterramiento del corredor ferroviario, Vitoria va a experimentar una transformación sin parangón y tenemos que estar preparados. Nuestra ciudad no solo va a experimentar un cambio en la configuración espacial urbana con la liberación de los terrenos que ahora ocupan las vías y la estación de tren, sino que también va a experimentar una importante transformación social y económica por cuanto que la alta velocidad nos conectará al resto del Estado y de Europa».

17. «Esta es una visión que va más allá de esta legislatura, que nos sitúa en el horizonte del año 2025 cuando esté a pleno rendimiento la alta velocidad. El futuro comienza ahora, es ahora cuando tenemos que empezar a intervenir para preparar la ciudad del mañana. Ahora es el momento de dar un salto cualitativo en la mejora de la movilidad urbana».

18. «Tenemos que ser la puerta de entrada a Euskadi. Por eso es muy importante que la alta velocidad no solo sea para pasajeros, sino también para mercancías y que esté conectada con la plataforma multimodal de Júndiz. Es buena noticia que los proyectos ferroviarios de alta velocidad de territorios colindantes a Euskadi se desarrollen simultáneamente a la Y vasca, pero esa infraestructura debe hacer compatible el transporte de pasajeros y mercancías y debe garantizar la correcta conexión con Júndiz o el acceso a la nueva terminal de Arasur».

19. «La llegada de la alta velocidad, sin embargo, no puede dejar en un segundo plano la Vitoria- sostenible, verde y con una alta calidad de vida. Nuestra cuidad siempre se ha volcado con sus habitantes y debemos seguir haciéndolo».

20. «Tenemos que ser una ciudad que inspire orgullo a sus habitantes con proyectos únicos en Euskadi, de referencia internacional. Esta es la ciudad del futuro que tenemos que ir configurando desde ahora».