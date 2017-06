Javier Martínez retira su candidatura a la secretaría general de los socialistas alaveses

La actual secretaria general de los socialistas alaveses, Cristina González, ha logrado 406 avales entre los militantes de su partido, lo que supone el 56 por ciento del censo de afiliados de esta formación, mientras que Javier Martínez ha decido no presentar sus avales al no alcanzar el número mínimo necesario.

En una nota de prensa, el PSE-EE en Álava ha informado de que tras realizarse la verificación y recuento de los avales presentados por la Comisión Ética y de Garantías, la candidatura de González ha comunicado la validez de un total de 406 avales, lo que supone el 56 % de la militancia registrada en el censo.

Por su parte, la candidatura de Martínez, alcalde la localidad alavesa de Iruña de Oca, ha decidido no presentar los avales recogidos al finalizar hoy el plazo para ello. Martínez ha explicado que no ha logrado recabar los avales mínimos necesarios y que por ello no tenía sentido presentarlos.

En concreto ha explicado que debía lograr al menos 147 avales para poder concurrir a las primarias, es decir el 20 % del censo de afiliados en el territorio, y que ha conseguido reunir «casi el 70 %» de esa cifra.

El PSE-EE de Álava ha recordado en la nota de prensa difundida que la normativa establece que si se diese la circunstancia de que sólo es proclamada una candidatura se entenderá a esa persona como secretaria general electa sin proceder a los trámites encaminados a la votación por la militancia.

González fue elegida en 2014 para dirigir el PSE-EE en Álava en sustitución de Txarli Prieto y accedió al cargo tras contar con el apoyo del 61,25 % de los afiliados en un proceso en el que su entonces oponente, Iván Ruiz de Eguilaz, del denominado sector crítico, cosechó el 38,75 % de los apoyos.

En la actualidad forma parte del gobierno de la Diputación Foral de Álava, donde dirige el área de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral.

Martínez, que forma parte de la actual Ejecutiva del PSE-EE provincial como vocal, afirmó cuando presentó su candidatura a estas primarias que su objetivo era «liderar un cambio» en el partido «en sintonía» con el llevado a cabo por Pedro Sánchez en todo el PSOE.