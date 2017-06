UGT y la mayoría del comité de Mercedes evidencian delante del juez sus diferencias insalvables

La demanda presentada por la sección sindical de UGT-Mercedes contra el comité de empresa -dirigida contra todas las centrales pero, con el acento puesto en la mayoría que conforman ELA, CC OO, LAB y ESK-, se vio ayer finalmente en el Juzgado de lo Social después de la suspensión de hace dos meses. Y más allá de abordarse esa denuncia de la central mayoritaria por considerar «vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical», durante las más de dos horas y medio de juicio quedó de manifiesto que las diferencias que existen actualmente entre UGT y esos cuatros sindicatos que conforman la mayoría -Ekintza y la Plataforma Independiente de Mercedes (PIM) caminan al margen de ese bloque- son irreconciliables, prácticamente insalvables a día de hoy. Sobre todo «si se mantienen las personas, porque en muchas situaciones hay cosas personales de por medio», han asegurado a EL CORREO diferentes trabajadores consultados.

Y el origen del conflicto hay que buscarlo, al menos en su fase más reciente -porque al parecer viene de más lejos, desde las últimas elecciones sindicales en noviembre de 2014-, en mayo del año pasado, cuando ELA, CC OO, LAB y ESK sumaron mayoría, con 14 de los 27 integrantes del comité, para arrebatar la presidencia del comité a Iñaki Andrés (UGT) y dejar el cargo en manos de Igor Guevara (ELA).

La falta de sintonía entonces era evidente y la consecuencia fue ese golpe de efecto. Ni siquiera la firma del convenio en la planta -que vive el mejor momento de su historia con récord de producción de vehículos y la plantilla más amplia jamas conocida con 5.000 trabajadores tras la llegada de un millar largo de eventuales- y su aplicación general tras la adhesión de CC OO al acuerdo laboral liderado por UGT, Ekintza y PIM con la dirección de Mercedes-Vitoria sirvió para cambiar esa inercia sindical.

Y eso que Guevara anunció en diciembre que presentaba su dimisión, «con el fin de llevarla a efecto si había un candidato respaldado por la mayoría» para que le sustituyese, aclaró ayer durante el juicio. Aunque el abogado de la empresa insistió en reiteradas ocasiones en el interrogatorio al representante de ELA si era presidente en funciones o si podía ejercer el cargo con absoluta normalidad.

En enero de este año el conflicto entre UGT y la mayoría del comité sube de tono, sobre todo a raíz de un pleno en el que Iñaki Andrés presentó su candidatura para relevar a Igor Guevara. De nuevo el bloque formado por ELA, CC OO, LAB y ESK sumó fuerzas, entonces para impedirle recuperar la presidencia.

Avisar o no de convocatorias

La reacción de la sección sindical mayoritaria fue contundente. Criticó los cargos «en funciones» del presidente, el secretario -de CC OO- y el tesorero -de ELA- así como los «privilegios» que tenían, y censuró al comité por «primar las poltronas» y lo consideró «deslegitimado». Por ello, desde entonces -enero- «los miembros y delegados de UGT trabajaremos como sección sindical».

El comité también movió ficha, recordaron ayer su presidente y su secretario, Roberto Pastor, y solicitaron explicaciones a Iñaki Andrés y su equipo y también le pidieron que compareciera. «Al no hacer ni una cosa ni la otra, decidimos explicar a la plantilla por qué se negaba a acudir». Y Guevara dejó de remitir a UGT los comunicados con los acuerdos alcanzados o con los asuntos tratados «porque si no participa de la gestión del día a día en el comité no tiene sentido enviarles lo que en él se debate o decide».

La denuncia del sindicato mayoritario venía motivada por sentirse «excluido» de las reuniones del comité «porque no recibimos convocatoria». Pero los plenos en Mercedes «no se convocan, todos sabemos que son el primer lunes hábil de cada mes». En cambio, Andrés, en su declaración también como testigo, aseguró que en su etapa de presidente él «sí hacía convocatorias, tres o cuatro días antes del pleno, con el orden del día y la fecha».

Durante la vista, el letrado de la compañía aseguró que el comité «no tenía un reglamento de procedimiento interno y de funcionamiento» que recogiera la manera de actuar de sus integrantes. Y recordó que «por dos veces el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nos ha dado la razón, en 2007 y 2011», en la composición de las comisiones de trabajo. Participan en ellas sólo los sindicatos firmantes del convenio pero CC OO ha solicitado que se incluyan a todas las centrales.