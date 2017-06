Pasiones de confesionario

La confesión es la facultad que tiene la iglesia para perdonar los pecados de los penitentes. ¿Desde cuándo se lleva a cabo esta antigua costumbre? Fue Jesús de Nazaret quien se arrogó en primera providencia ese derecho y más tarde se lo traspasó a sus apóstoles, que en varios pasajes de sus Evangelios lo narran con todo lujo de detalle. En el siglo II después de Cristo, se practicaba en masa a todos aquellos que profesaban la fe cristina. «En nombre de Dios te perdono todos tus pecados», decían los autorizados en la materia.

Se puede asegurar que cuando se reguló la confesión, tal y como fue conocida por nuestros padres y abuelos, fue entre los siglos XV y XVI. Con el sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento se dio carta de naturaleza a toda esta milenaria costumbre. En todas las iglesias de la cristiandad se instalaron confesionarios, siempre a los costados de las mismas, donde los fieles se trasladaban a mostrar arrepentimiento y contrición por los deslices cometidos. Eran muchos a los que les dolía el alma.

Los confesionarios eran esencialmente de madera y parecidos a un baúl vertical. En un principio estaban totalmente desprotegidos, sacerdote y confesor se podían mirar a los ojos. Más tarde fueron cubiertos con unas cortinillas, la de los varones, y con una rejilla, la de las mujeres. Todo debido a que se había detectado que algunos presbíteros, con el deseo de la concupiscencia a cuestas, llevaban a cabo con sus hijas espirituales tocamientos, propuestas amorosas y de otra índole carnal.

El 23 de agosto de 1713 ocurrió un hecho en la provincia de Álava muy llamativo y que no era muy frecuente por la esencia del mismo, concretamente en Villarreal (ahora Legutio). El alguacil mayor, Jacobo Sáenz de Zaitegui, presentó una denuncia criminal contra Antonia Díaz de Mendívil, residente en Urbina, por amancebamiento con el clérigo Andrés Ruiz de Gauna. En una sociedad como era la de antaño, eminentemente religiosa, aquel suceso causó una enorme conmoción.

Embarazada

En el proceso no se menciona la identidad del cura, ya que en aquel entonces gozaban de un fuero especial y sólo podían ser juzgados por los tribunales eclesiásticos y no por los ordinarios. ‘La honestidad de su hábito’ les otorgaba licencia para enredarse en romances perversos cuando querían y les daba la gana. Sin embargo, las mujeres eran pasto de la humillación y la deshonra constantemente.

Antonia Díaz de Mendívil, compungida y con un velo tapando su rostro, compareció ante el juez y reconoció que «de unos meses a esta parte se encuentra preñada y amancebada con un clérigo presbítero...» y que es de dominio público que «los pechos y lo abultado de mi vientre, causan mucha nota, murmuración y escándalo, así en el lugar de Urbina como también en el de Ullíbarri-Gamboa».

Asimismo, reconoce que había pasado de ser «una doncella honesta y recogida de algunos años a esta parte, poco más o menos, a vencida por la fragilidad de la carne. He tenido algunos actos carnales con don Andrés Ruiz de Gauna, cura y beneficiado de la parroquia de Ullíbarri-Gamboa», y que una vez pariera «prometo poner remedio en el modo de vivir y apartarme de todo tipo de tentación...». En el texto, recogido del Archivo Histórico Provincial de Álava, la denunciada muestra un claro arrepentimiento y reconoce «haber ofendido a la Divina Majestad y dar que decir al mundo...».

La sentencia

La sentencia es absolutamente taxativa. «Debo condenar y condeno a un año de destierro del dicho lugar de Urbina y de toda esta jurisdicción dentro de nueve días y le apercibo no la quebrante so pena de haberlo de cumplir doblado (...). Y además le condeno por razón del dicho amancebamiento en el marco de plata que la ley real dispone y manda (...). Y le apercibo a Antonia Díaz de Mendívil no sea osada de aquí en adelante y en jamás acometer semejantes delitos de amancebamiento sino que viva con toda honestidad, virtud y recogimiento y que cuide de criar, alimentar y educar la criatura que de su preñado pariera».

Sobre el cura, un silencio sepulcral. Se va en sigilo y sin decir ni pío. Los testigos sienten temor al decir su nombre. Callan y omiten cualquier circunstancia relacionada con el caso. Pero a la mujer, palos y garrotazos. El hombre, siempre con patente de corso. Es la eterna cantinela. Más de lo mismo. ¿Cuántas arbitrariedades se habrán cometido dentro de los confesionarios zahiriendo sin escrúpulos el honor de las mujeres? Son incontables los documentos que dormitan empolvados en los juzgados y en las viejas estanterías de la llamada Santa Sede. Pero el hombre nunca ha querido airear sus flaquezas y maldades.