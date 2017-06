Pulseras de pago en el Azkena, más complejas de colocar

Si la sabiduría popular es tal, al Azkena le va a ayudar Dios –que da nombre al escenario ‘God’–, por madrugador. Todavía no han arrancado los conciertos oficiales y el festival ya tiene fechas para 2018. Según anunció ayer Alfonso Santiago, el 22 y el 23 de junio del año que viene, el ARF volverá a Mendizabala.

De hecho, quienes lo deseen ya pueden adquirir el bono de dos días al precio de 80 euros. Y con un regalo: el vinilo de Beasts of Bourbon grabado en el recinto vitoriano en 2005 con el que se estrena el sello ARF Records. Los propios Beasts of Bourbon serán parte del cartel del próximo año, tal y como confirmó ayer el promotor de Last Tour International.

También recordó que todos los pagos en el festival se harán mediante las pulseras ‘cashless’ –que pueden recargarse en Internet mediante una tarjeta de crédito o en diversos puntos de Mendizabala–, cuya colocación en la muñeca del usuario puede llegar a requerir hasta tres minutos de tiempo. Esto podría causar cierto atasco en la entrada. De aquí que la organización haya movilizado el ARF Dealer, un autobús que estará hoy –de 12.00 a 15.30 horas, también mañana– en la plaza de la Virgen Blanca, para que quienes lo deseen se puedan hacer ya con su correspondiente salvoconducto y método de pago ‘wearable’ –también, cargarlo– para el recinto de Mendizabala. Durante el festival, el bus ofrecerá allí los mismos servicios (excepto el cambio de resguardos por pulseras, que se hará a la entrada), incluidos la distribución del libro ‘The Power of Guitars’ sobre la historia del ARF –que incluye el documental ‘Rocknrollers’– y los bonos con el vinilo de regalo.

En el autobús también se sellarán los ARF Passports, se podrán recoger los packs de bienvenida de aquellas personas que fueron las primeras en recargar su ‘cashless’ y los primeros miembros del club Rocknrollers podrán retirar sus camisetas de regalo.