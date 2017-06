La exconsejera vasca Blanca Urgell abandera la defensa de Errekaleor

«Reconozco que este proyecto me conmueve». La exconsejera de Cultura del Gobierno vasco durante el mandato de Patxi López, Blanca Urgell, ha comparecido esta mañana en el pleno del Ayuntamiento de Vitoria junto al escritor Iban Zaldua para defender al movimiento ‘okupa’ de Errekaleor y exigir al Gabinete Urtaran que paralice el derribo. Urgell, que ha participado en el turno popular «a nivel personal», ha exigido sin éxito que el Consistorio “dé un respiro” a un distrito cuyos propietarios originales fueron trasladados a otros barrios tras un proceso de realojo liderado por la sociedad Ensanche 21. Tras ello, en 2013 llegaron los primeros ‘okupas’ y hoy ya son 150 las personas que residen en las 192 viviendas. A pesar de esta comparecencia, el Gobierno PNV-PSE y el PP han unido sus votos para tumbar la petición de suspensión de la demolición por la «inseguridad» de las casas, en las que se ha detectado amianto y fibrocemento, unos materiales que se utilizaban cuando estos bloques se levantaron a finales de los 50. EH Bildu, Podemos e Irabazi han votado a favor del proyecto de autogestión.

Antes de la votación, Urgell y Zaldua han defendido a los ‘okupas’ al presentar la moción en el turno popular. La exconsejera, que en su día también firmó el manifiesto a favor de echar a Javier Maroto de la Alcaldía tras unirse al movimiento Gora Gasteiz, ha dicho que Errekaleor Bizirik representa un movimiento «amable y abierto, pero que se está intoxicando a la opinión pública» en su contra. «Somos muchos los que estamos mejor informados y estamos en desacuerdo con el derribo y no vamos a cambiar nuestra opinión. Allí no hay persona violentas, no hay delincuentes y les invito a ir porque no se contagiarán de nada malo, sino de algo bueno», ha señalado. El barrio estaba «desahuciado» tras su desalojo y hoy «tiene casas habitables y habitadas, cine, huerto, guardería, local social… y si todo ayudamos será barrio un barrio autogestionado», ha defendido. Por su parte, Iban Zaldua ha pedido a Urtaran que no deje que esta legislatura sea recordada como «la de la destrucción».

No obstante, el Gobierno PNV-PSE y el PP han insistido en que esos edificios deben ser derribados por motivos «técnicos». La concejala de Urbanismo, Itziar Gonzalo, ha recordado que el Ayuntamiento empezó a trabajar en el desalojo de Errekaleor en 2002, con Alfonso Alonso como alcalde, que y en 2006 acordó negociar con los vecinos su realojo «mejorando su calidad de vida». La edil jeltzale ha dicho que los defensores de los ‘okupas’ sólo hablan de la rehabilitación de espacios realizada por los jóvenes, «sin en cuenta que las instalaciones eléctricas diseñadas hace 60 años han sufrido un deterioro. También omiten el mal estado de los tendidos exteriores, y que se haya sobrepasado el nivel de alarma del centro de transformación. Hay amianto, aluminosis y viviendas sustentadas sobre muros de carga… son infraviviendas con riesgo para las personas y bienes que allí residen», ha zanjado. Tras ello, les ha preguntado directamente: «¿Quién de ustedes asume la responsabilidad de una desgracia? ¿Qué compromisos y obligaciones asumen con la sociedad en la que se apoyan? Porque las viviendas son municipales pagadas con recursos de todos los ciudadanos». Gonzalo ha recordado que Urtaran planteó al colectivo un traslado a Aretxabaleta para que siguieran con su proyecto porque allí había unos pisos más seguros, pero recibió un ‘no’ por respuesta en 2015. «La negociación no es imposición», ha remachado. La edil nacionalista también ha lanzado un mensaje velado a Urgell, recordándole que en un pleno anterior una de las personas que le acompañaban hoy dijo que «hay que tumbar al alcalde, que se ha venido arriba». Un proyecto alternativo, ha dicho, es posible. «Pero aceptando una mínima regulación y seguridad. No podemos mirar para otro lado». Gonzalo ha dicho que su equipo «está recopilando» todos los informes técnico sobre el caso.

Su compañera en el gobierno y además socialista, Estíbaliz Canto, también se ha dirigido a la exconsejera para recordarle que «la salubridad de las viviendas no está garantizada. Señora Urgell, dudo mucho de que usted ignore informes técnicos. El lugar no cumple las condiciones». Además, ha indicado que al PSE «no le disgusta» el proyecto, pero no entiende «que se intente vincular a un lugar concreto. No vamos a tirar la toalla para encontrar una salida y buscar el diálogo. Debe haber una regulación, un convenio, no puede ser que no se pague nada porque se generaría un agravio con el resto de ciudadanos».

El popular Miguel Garnica ha acusado a Urtaran de permitir que Vitoria se haya convertido «en una ciudad ‘okupa’» a pesar de que el Ayuntamiento invirtió 22 millones de euros para que los propietarios originales de Errekaleor «pudieran vivir dignamente». En estos dos años de mandato, ha dicho, el PNV «no ha hecho nada. Esta mancha de aceite va por toda la ciudad. También hay ‘okupas’ en Olárizu, el Casco Viejo y otras zonas. Esto hay que pararlo. Urtaran se ha asustado porque vienen los de Gora Gasteiz a plantarle cara. Usted está en un sillón por los radicales, y ahora le piden que cumplan con los compromisos». El PP también ha preguntado al Gobierno «si va seguir permitiendo» que haya negocios en el barrio, como un bar o una panadería, «que no pagan impuestos». Ademá, ha reclamado el informe jurídico que su grupo solicitó para saber «cuál es la vía más directa para desalojar y derribar».

Como se esperaba, la mayor defensa de Errekaleor Bizirik ha llegado por parte de Miren Larrion. La portavoz de EH Bildu ha acusado al Gobierno de «elevar opiniones a categoría de hechos» sin mostrar informes que avalen la peligrosidad de esas casas. «Se dice que las casas se asientan en muros de carga, como todas las casas de pueblo. Igual con el fibrocemento: 17.600 casas en Vitoria tienen y no se actúa. Hablan de aluminosis y no hay ni un informe que la confirmen, y los hemos pedido. Sí hay uno del área de Salud Ambiental del Ayuntamiento de 2015 que dice que no hay ningún riesgo sanitario. ¿Cuáles son las razones para tirar el barrio? No las conocemos». Tras vincular la presión municipal sobre el barrio con el «bullying inmobiliario», ha reprochado a Urtaran que diga que hay que cumplir obligaciones «cuando este Ayuntamiento incumple la suya de dar un servicio de alumbrado a Errekaleor». Larrion ha celebrado que el movimiento de ese barrio «representa el espíritu de Gora Gasteiz».

Podemos e Irabazi también han defendido al colectivo ‘okupa’, recordando que en otras ciudades europeas estos barrios son reclamos turísticos y «generan riqueza». Juan Cerezuela, de la formación morada, ha exigido que se haga un estudio sobre el estado «real» del barrio y que en una mesa de trabajo se busque una solución. «Errekaleor es el mayor barrio ‘okupa’ del Estado español y es un modelo en Europa. No ver lo bueno que puede repercutir a la ciudad es negar lo evidente. Miren lo que pasa en Europa. ¿Qué sería de Berlín sin sus barrios ocupados? Pero aquí en vez de verlo como una oportunidad se ve como algo involucionista. Este no es un barrio ocupado, sino abandonado». Óscar Fernández, de Irabazi, ha defendido que no se cambie de emplazamiento porque «sería la primera vez que una institución marca dónde se puede implantar un proyecto de autogestión». También ha preguntado con sorna al PP «si ahora la panadería y el bar de Errekaleor van a tener que pagar el IAE. Seamos serios, hombre».

Estíbaliz Canto ha replicado que en Europa «claro» que hay proyectos exitosos de autogestión, pero «todos tienen un convenio con el término municipal, salvo uno en Inglaterra. Aquí no hablamos de eso. Cuando planteamos una salida, los ‘okupas’ nos dicen que no. Ya me dirán ustedes qué talante dialogante es ese».

Al abandonar el pleno, Blanca Urgell ha calificado de «interesante» que ninguno de los grupos «tenga informes que avalen que el barrio está en peligro. Se están recopilando, una cosa muy extraña, yo al menos ya sé dónde tengo los papeles en mi casa y en mi trabajo. No hay ninguna razón de seguridad para derribar el barrio con la urgencia planteada cuando en los cuatro años anteriores no la ha habido». Ademá, ha zanjado que el proyecto «está íntimamente ligado» al espacio de Errekaleor.