«Vamos a superar los 35.000 espectadores»

Ni XVI, por el número de edición, ni 2017 por el año. Si a Alfonso Santiago, programador de Last Tour International, hay un apellido que le cuadre para el Azkena Rock Festival de este año es «refundación». La organización ha querido dar un vuelco al ciclo musical, con un sólido cartel de rock y con un nuevo montaje en Mendizabala. «Creo que lo que más va a llamar la atención, con mucho, es la zona Trashville, con sus carpas y todo el entorno», valora Santiago.

Lo que sí sucede es que, con esta cuarta área de espectáculos -que acogerá proyecciones del documental azkenero ‘Rocknrollers’, lucha libre mexicana, actuaciones y DJs- se incrementan los solapamientos, que tanto irritan a algunos fans. «Cuando no se solapaban había muchísimas quejas de que faltaba oferta. Si había un artista tocando y no te gustaba, no podías ver nada. Esto es así toda la vida en todos los festivales. Yo estoy contento, creo que las coincidencias son pocas y muy bajas, pero habrá gente con un gusto muy amplio al que le confluyan varias bandas. Pienso que a la mayoría le gusta tener otra opción».

En cuanto a los horarios de los cabezas de cartel, tanto Chris Isaak el sábado como John Fogerty mañana arrancan a las 0.25 horas. Santiago indica que «siempre tratamos de que los principales cabezas de cartel estén después de las once o las once y pico de la noche. Hay veces en que no cuadra, porque los artistas y su forma de verlo influyen mucho, pero esta vez han cuadrado. Mucho personal que viene de fuera está encantado, porque el cabeza de cartel no toca tan pronto como para no plantearse poder venir a verle. Además, lo hemos anunciado un mes antes para que la gente pueda planificarse». Y añade que «esto es como lo que comentaba antes: si los pones pronto, la gente se queja. Y si son tarde, también protestan. Es estadística, el 100%, el pleno, no existe».

Tampoco en el ámbito de las mejores actuaciones. No obstante, el promotor considera que entre los grupos «de las capas medias» van a sorprender «Michael Kiwanuka, que es uno de los artistas más interesantes del momento en la música negra» o «los suecos Hellsingland Underground, que van a ser de los grandes triunfadores del festival. También Inglorius, que es una banda que viene golpeando muy fuerte y actúa por primera vez en España».

Santiago también cita a «The Shelters, banda apadrinada por Tom Petty a la que vamos a poder ver tanto en Jimmy Jazz como en el festival. Pat Capocci, lo mismo, estará en la Virgen Blanca por la mañana (sábado) y es un artista del nuevo rockabilly australiano que va a tener bastante éxito». El programador resume que «es un poco la receta de siempre del Azkena. Están los clásicos, los consolidados. También, los artistas medios con bagaje como Thunder, Hellacopters o The Cult y las bandas que aspiran a posiciones más elevadas a corto plazo».

El mismo equipo de sonido

Y, hablando de los suecos de Nicke Andersson, el año pasado Hellacopters no sonaron muy allá. «Los anunciamos a unos diez días y mucha gente se quedó sin poder verlos. Además, ahora tocarán sus grandes éxitos y no sólo su primer disco. El equipo es el mismo para todos, no sonó como podía haber sonado porque su técnico no acertó con los ajustes. Como organización no podemos hacer nada: la banda trae un técnico y en la mayoría de ocasiones atiende a las indicaciones de los responsables del equipo y lo modula. En otros casos, no es así».

Lo que las cifras de venta previa sí presagian es que será una más que buena edición. En cuanto a las previsiones de aforo, Santiago indica que «esperamos estar en cifras récord del festival. Prevemos estar por encima de las 35.000 entradas entre los dos días».

Además, la gente va a poder adquirir ya el bono del próximo año en Mendizabala, lo que garantiza que va a a haber continuidad. «Hemos sacado un libro y casi podríamos haber hecho otro con las veces que ha muerto, lo han matado o parecía que el festival iba a morir», ironiza Alfonso Santiago.