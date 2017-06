El PSE cree que Vitoria está «mucho mejor» desde que entró al Gobierno municipal

El análisis sobre los dos primeros años de la legislatura municipal tienen un doble punto de vista en el caso del PSE de Vitoria, ya que el primero estaban en la oposición y el segundo, en el equipo de gobierno. Su portavoz y actual teniente de alcalde, Peio López de Munain, ha valorado de manera positiva este periodo y ha asegurado que está «mucho mejor» desde que se incorporaron al poder. «Estamos muy orgullosos de nuestra presencia al frente de las concejalías y que los objetivos se vayan cumpliendo. Hemos sumado con los pactos de gobernabilidad y de gobierno. Nos remangamos para cumplir lo que firmamos. La opción PNV y PSE sigue siendo la opción favorita por los ciudadanos. Siempre que hemos pactado ha habido avances y tenemos proyectos muy importantes», ha subrayado, quien ha asegurado que las políticas del Ayuntamiento cuentan con «impronta socialista».

«Hemos perdido demasiados trenes en esta ciudad por las disputas. No nos lleva a ningún lado la crítica barata y el ‘no porque no’. Los ciudadanos no quieren que el Ayuntamiento sea una jaula de grillos. Esa es la vieja forma de hacer política y ya no estamos en ese punto. Nosotros nos indignamos ante los problemas, pero buscamos una solución. Críticas, sí; pero con soluciones. Somos la izquierda que gobernamos», ha declarado López de Munain.

Respaldo a planes

El edil del PSE ha recordado cómo su grupo ha respaldado planes como la ampliación del tranvía hacia el campus de la UPV, la renovación de la flota de Tuvisa, el ‘Masterplan Centro’, la futura llegada del ‘bus exprés’, el nuevo plan estratégico de cultura, la convocatoria de la OPE (oferta pública de empleo) de la Policía Local, la actualización de las prestaciones sociales y nuevas herramientas para la participación ciudadana, que –eso sí– aún necesitan «ajustes finos».

De cara al final de la legislatura, el teniente de alcalde sospecha que el PP recuperará un discurso «xenófobo y racista que utilizaron al final de la última legislatura y la anterior, cuando nosotros gobernábamos, con las mezquitas». «Ya están repitiendo lo de la nueva ‘RGI vitoriana’ (en referencia para las ayudas para necesidades básicas). Su objetivo es enfrentar y dividir a la ciudad», ha apuntado.