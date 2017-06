El PP acusa a Urtaran de permitir varios negocios en Errekaleor sin pagar tasas ni impuestos

Chupitos a un euro, cañas a 1,5 euros, cubatas y ‘katxis’ (jarras) a cuatro euros. La imagen, colgada por los propios ‘okupas’ el 6 de febrero en una red social, no deja lugar a dudas. Cuentan en Errekaleor con un bar en el que se sirven bebidas y obtienen un beneficio económico por ellas. También –admitido por ellos mismos en varias ocasiones– han montado una panadería, una imprenta, un estudio de música y radio y una guardería, entre «otras actividades ilegales», según denunció ayer el PP, a través de su líder, Leticia Comerón.

A juicio del primer partido de la oposición municipal, «mientras que cualquier persona para poder tener un negocio en Vitoria está obligada a cumplir todos los requisitos, disponer de las licencias oportunas y pagar las tasas e impuestos correspondientes, este alcalde» –en referencia a Gorka Urtaran– «se lo permite todo a los ‘okupas’, sin ningún tipo de licencia y sin pagar absolutamente nada. Urtaran consolida así un Errekaleor sin ley».

Desde el equipo de gobierno local, la respuesta no tardó en llegar. «Vamos a hacer lo que no hizo el PP. Derribar el barrio», aseguraron. Respecto a los plazos, una portavoz autorizada del gabinete Urtaran puntualizó que «todavía no hay fecha. Se está redactando el plan».