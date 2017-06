Cristina González quiere seguir al frente del PSE en Álava «porque hay una tarea inacabada»

El «ánimo y apoyo» recibido por sus compañeros de partido; el «cambio político» en el PSOE tras años erráticos de «confusión ideológica y programática» y una «tarea inacabada con el electorado». Esos fueron los tres motivos que han llevado a Cristina González, a presentar esta mañana su candidatura a la reelección como secretaria general del PSE en Álava. La diputada Foral de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral, tendrá que rivalizar en estas primarias socialistas con uno de los miembros de su ejecutiva, Javier Martínez, alcalde de Iruña de Oca, que anunció su intención hace una semana en una reunión de la Comisión Ejecutiva y el Comité provincial.

Una pugna, aparentemente incómoda, que González ha pretendido asumir con naturalidad, descartando en todo momento que se trate de «una deslealtad». Las primarias están pensadas para eso, subrayó a continuación. «Ayer acabamos en un congreso con un proceso de primarias en España que ha servido para dar una definición a las propuestas socialistas. Y en Álava espero que pase exactamente lo mismo». La lealtad, en definitiva, sería exigible después de que los militantes se pronuncien, apostilló.

González fue elegida el 16 de septiembre de 2014 como máxima representante del PSE-EE alavés en sustitución de Txarli Prieto. Consiguió el 61,25 % del voto de los afiliados que quisieron participar en aquel proceso, mientras que su oponente, Iván Ruiz de Eguilaz, obtuvo un respaldo del 38,75 %.

La diputada busca la reelección no con argumentos de valía personal si no con el trabajo desarrollado por los socialistas dando cobertura a los gobiernos del PNV en la propia Diputación, el Ayuntamiento y el Gobierno vasco. «Hemos aportado estabilidad institucional y se hace un trabajo que está dando sus frutos». En una ‘presentación-balance’ de gestión, abogó por seguir avanzando en las políticas que, defiende, ya habrían condicionado los socialistas en todos esos escenarios institucionales. Partió del empleo «porque todavía no hay suficiente para los más jóvenes y, desde luego, tenemos que avanzar en la calidad, en más contratos indefinidos y mejores salarios». «En dos años se ha conseguido sacar a 4.700 personas del desempleo, pero hay que seguir trabajando». añadió.

González también defendió la gestión en materia de infraestructuras (citó el futuro desarrollo urbano de Vitoria que deberá llegar con el TAV, la promoción del aeropuerto de Foronda o el polígono de Jundiz). Se refirió también a la promoción turística de Álava «con sus dos puertas principales, Vitoria y Rioja Alavesa» y al apoyo al comercio rural, entre otras ideas que sustentan su candidatura. El objetivo más inmediato: «Contagiar ilusión a los que nos miran y nos estaban esperando». En última instancia la secretaria general de los socialistas alavesas dijo desconocer si habrá más candidaturas para unas primarias que se celebrarán en julio. El plazo para formalizar la inscripción expira este miércoles.