El Azkena comienza a levantar escenarios

El aroma a rock todavía no es intenso, pero ya empieza a percibirse entre el movimiento de los tubos y piezas en Mendizabala. El recinto vitoriano cuenta ya con algún que otro esqueleto de estructuras como las tarimas que acogerán el viernes y el sábado que viene la música de The Shelters, Michael Kiwanuka, Cheap Trick, John Foogerty, The Cult o Chris Isaak.

Y algunas carpas verdes ya anuncian los puntos de hidratación ante el calor. El Azkena Rock Festival ya está aquí, aunque de momento sólo suene a metal de mecanotubo.