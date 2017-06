«Los jóvenes hoy tienen casi las mismas dudas sobre sexo que hace 20 años»

Lorena Berdún trató de ayudar ayer a un hombre con problemas de erección ante un abarrotado salón de actos de la Facultad de Farmacia de Vitoria. Su ‘paciente’ era Egoitz Tolosa, urólogo del HUA, y protagonizaban un divertido ‘role play’ dentro de un curso de verano que organizan la OSI Araba y la UPV sobre la promoción de la salud sexual (más información en sexukablog). La sexóloga, presentadora, actriz y escritora –tiene varios cuentos para niños– dirige un exitoso blog que le ha permitido constatar que pese a twitter o youtube, los jóvenes de hoy están tan peces en esto de abordar la sexualidad como los de hace 20 años.

–Casi han pasado 20 años desde que arrasó con ‘Me lo dices o me lo cuentas’. ¿Han cambiado las cosas a la hora de hablar de sexo?

–Entonces era un tema muy ‘silencioso’, empezamos despacio, con timidez y enseguida fue un ‘boom’, se disparó la audiencia de los ‘40 Principales’. Ahora estamos mucho más informados, hablamos de sexualidad abiertamente, sin casi tapujos y eso ya es un cambio, pero las dudas son casi casi las mismas que hace 20 años.

–¿Dudas, que no ignorancia?

–Bueno, hemos llegado a un punto en el que tenemos más información, es cierto, pero eso no quiere decir que sea toda correcta. Doy charlas en colegios e institutos y las preguntas que me hacen los jóvenes son peregrinas. Y dices ¡ostras!, si tienen la información al alcance de la mano, si pueden consultar todo en internet, ¿cómo tienen estas ‘dudazas’?

–¿Qué falla para que no sepan gestionar toda esa información?

–Pues falla la educación sexual. Antes no teníamos información y nos enfrentábamos a nuestras relaciones sexuales con lo que nos daba nuestra naturaleza, con nuestro instinto, con lo que oíamos a los demás, era más como un ensayo-error. En cambio ahora hay tanta información que está todo confuso, los chavales empiezan a tener relaciones sexuales muchísimo más jóvenes y no saben por dónde empezar. Yo siempre les digo ‘empezáis la casa por el tejado’. Espera que cuando ya hayas experimentado cosas, empezamos con esto otro.

–Vamos, que van a por el doble salto mortal sin haber hecho primero ni una voltereta...

–Hacen todo lo que ven, en la tele o en los referentes con los que ellos se ha criado y van muy equivocados. Y falla la educación sexual, porque ahora que hay tanta información debería ser mucho más importante que esto esté en colegios e institutos, para ordenar todo eso. Tienes que empezar por aquí, continúas por aquí y luego ya irás por allá. Es que ya no es que sea una asignatura más es que la mayoría de colegios no hace ni siquiera talleres sobre esto.

–¿Es cierto que esto de vivir deprisa, de querer tenerlo todo ya y a golpe de click, hace que los jóvenes hayan perdido interés por el sexo?

–No tienen desinterés por el sexo, lo que pasa es que quieren todo, aquí y ahora y rápido y, claro, cuando eso no sucede se desilusionan. Nosotros íbamos con otras expectativas. Lo lógico es que las cosas no salgan bien a la primera y quieren tener siete orgasmos en la primera relación sexual, de todas las posturas... De nuevo la información. La casa por el tejado. Quieren ver estrellas y fuegos artificiales a la primera y esto no funciona así.

–Llega invitada por los organizadores de un curso que habla de infecciones de transmisión sexual. ¿A estas alturas de la película que esto vaya a peor preocupa, no?

–Pues sí, anoche (por el miércoles) cenábamos todos y a mí me interesó preguntar a los profesionales de la salud por esto y me decían que había un repunte brutal de las sífilis, las clamídeas, etcétera. ¿Y qué se puede hacer? ¿Más campañas? Todos sabemos que existen, las prácticas entre hombres han subido muchísimo... Pues nos toca trabajar, trabajar y trabajar.

–¿En su blog las preguntas relacionadas con esto son frecuentes?

–Mira, yo te diría que las preguntas sobre enfermedades de transmisión sexual son las que menos me hacen y es curioso. Alguna hay, pero tengo infinidad más sobre ‘no tengo orgasmos-eyaculación precoz-se me ha bajado la erección’. Las respondo casi todos los días y siempre es como ¡madre mía! otra vez. Sin embargo, sobre lo otro no me preguntan, porque la gente no piensa que a esa persona le vaya a pasar.

Abusar de la autoayuda

–Eso es un exceso de confianza en el otro.

–Síiii, porque esa persona que tienes enfrente te parece muy linda y no te preguntas si puede tener VIH. Pues puede tenerlo, claro. Asociamos esto a una persona muy enferma y deteriorada y uno puede estar en forma y ser portador.

–¿Pues es como vivir en los mundos de Yupi, no?

–Ja, ja. Sí, es un poco la inconsciencia.

–Los médicos dicen que a veces no saben cómo abordar consultas de índole sexual que se escapan de su terreno.

–Claro, es que en la Seguridad Social no se puede derivar a los sexólogos y ellos están un poco perdidos. Porque qué les dices, les derivas a un psicólogo privado... Lo ideal sería trabajar esto en conjunto.

–Hay gente que busca ayuda en Youtube.

–Bueno, internet es barato y cómodo. Yo creo que abusamos mucho de vídeos de autoayuda. Yo misma tengo un canal y hago vídeos, pero intento que sean anecdóticos, sobre juguetitos sexuales y cosas así, pero una terapia necesita un cara a cara. Yo contesto a los emails, pero dejo claro que hay cosas que no se pueden solucionar así. Necesito feedback para ayudar a una persona.

–Y en lugar de profundizar en nuestra sexualidad vamos a lo anecdótico y a las modas. Lo último por lo visto es el ‘squirting’.

–En sexualidad todo es sota, caballo y rey, no podemos inventar nada más de lo que hay, es nuestra naturaleza. Lo que cambian son los términos. Esto de ‘squirting’ ha existido toda la vida, pero el porno lo ha puesto muy de moda. Es la eyaculación a lo bestia de la mujer, es un líquido que sale de la vejiga cuando tiene un orgasmo y ahora estamos en la discusión de si es orina, si no lo es... En fin.