El Azkena recoge sus 15 años de historia en un libro, una película y un vinilo

El Azkena cuenta su propia historia y a su manera. Por lo general, primero viene el libro y luego la película, pero el festival vitoriano ha decidido hacerlo «al revés». Tras el documental cinematográfico de Juanma Bajo Ulloa, llega ahora este tomo sobre el Azkena Rock Festival (ARF) y sus quince años de andadura, con la esencia del poder de las guitarras y las raíces del rock'n'roll.

Coordinado y prologado por el periodista bilbaíno Javier Corral “Jerry”, el libro reúne en sus 300 páginas el testimonio de más de cien destacados apasionados del rock, quienes a través de sus conciertos predilectos han revelado sus mejores momentos y experiencias más íntimas acontecidas en torno al Azkena, en un trabajo coral y repleto de las más ilustrativas fotografías del archivo del Festival.

La publicación cuenta con un centenar largo de colaboraciones de grandes escritores, periodistas, músicos, promotores y aficionados en general como Jaime Gonzalo, Ignacio Juliá, Esteban Hernández, Luis Boullosa, Jesús Ordovás, José María Rey, Fermin Etxegoien, Víctor Lenore, Pablo Cabeza, Fernando Navarro, Don Disturbios, Alfred Crespo, Iñaki Esteban, Yahvé de la Cavada, Juan Santaner, Barnaby Harrod, Iñaki López, Borja Crespo, Joseba Irazoki, Hendrik Röver, Juan Cervera, Roberto Moso, El Pirata, Mariskal Romero, Fernando Pardo, Josele Santiago, José Ignacio Lapido, Elena López Aguirre, Reyes Torío, Gabi Ruiz, y una larga lista.

Primer vinilo editado por ARF

Si el documental y el libro no fueran suficientes para repasar los momentos irrepetibles vividos en Mendizabala, el festival vitoriano ha grabado un vinilo con el que es posible rememorar y disfrutar los grandes conciertos de su historia, gracias a los archivos sonoros del festival. ARF Recordings nace con vocación de rescatar algunas de aquellas joyas registradas en riguroso directo y ha editado la primera de ellas con la actuación de Beasts of Bourbon de 2005. Un vinilo que recibirán en exclusiva quienes adquieran el bono de ARF'18 la próxima semana en el recinto del festival y que no podrá adquirirse de otra manera ya que no estará a la venta. El disco contiene temas como 'The Low Road', 'Chase The Dragon', 'Make'Em Cry', 'Bad Revisited', 'Cocksucker Blues', 'Just Right', 'Straight, Hard & Long', 'Ride On', 'Drop Out', 'Saturated' o 'Hard For You'.

El libro y los bonos, con el vinilo de regalo, podrán adquirirse en la tienda-autobús, el ARF Dealer, que el festival pone en circulación este año por primera vez. En dicho punto, los interesados podrán adquirir el libro 'The Power of Guitars 2002-2016', que incluye el documental 'Rocknrollers, la mirada al ARF de Juanma Bajo Ulloa. También se podrá adquirir el bono de 2018, con el regalo en exclusiva del vinilo de Beasts Of Bourbon. Además, podrán cambiar el bono o entrada por la pulsera del festival y cargar dinero en la pulsera cashless. En el autobús también se sellarán los ARF Passports, se podrán recoger los packs de bienvenida de aquellas personas que fueron las primeras en recargar su pulsera cashless y los primeros miembros del club Rocknrollers podrán recoger su camiseta de regalo.

El autobús estará en la Plaza de la Virgen Blanca el jueves de 18:00 a 23:30h y el viernes y sábado de 12:00h a 15:30h. Durante el festival aparcará en el interior del recinto y continuará con todos sus servicios salvo el de cambio de pulseras, que se efectuarán en los accesos al festival en el horario de taquillas.

El programa del ARF 2017

Viernes. 23 de junio

Plaza Virgen Blanca

13:30h BILLIE AND THE KIDS

17:00h Apertura de puertas

Escenario God

17:50h THE GODFATHERS

19:30h THE SHELTERS

21:30h CHEAP TRICK

00:25h JOHN FOGERTY

Escenario Respect

17:15h FETITXE

18:40h THE SOULBREAKER COMPANY

20:20h KING'S X

22:55h GRAVEYARD

02:00h THE HELLACOPTERS

Escenario Love

17:40h THE METEORS

19:20h TYGERS OF THE PAN TANG

21:10h CRANK COUNTY DAREDEVILS

23:00h HELLSINGLAND UNDERGROUND

01:55h MAMBO JAMBO

TRASHVILLE

Videodrome

18:00h Proyección Documental 'ROCKNROLLERS'

21:00h KING AUTOMATIC

23:00h THE CYBORGS

01:30h VURRO

02:30 REYES TORÍO DJ

04:30h SHAKIN' BROTHERS

Ring of Fire

18:00h LUCHA EXTREMA 'Sin indulto y sin empate'

22:00h LUCHA EXTREMA 'Sin indulto y sin empate'

02:00h DJ MR.HOWARD (Never in the ARF Vol. 1)

03:30h THE OLD FOX & THE HEN (Never in the ARF Vol. 2)

05:00h THE BEARS (Never in the ARF Vol. 3)

Sábado, 24 de junio

Plaza Virgen Blanca

13:30h PAT CAPOCCI

17:00h Apertura de puertas

Escenario God

17:50h PAT CAPOCCI

19:30h INGLORIOUS

21:30h MICHAEL KIWANUKA

00:25h CHRIS ISAAK

Escenario Respect

17:15h SCR

18:40h BLOODLIGHTS

20:20h LOQUILLO

22:55h UNION CARBIDE PRODUCTIONS

02:00h THE CULT

Escenario Love

18:00h BUCK & EVANS

20:00h PSYCHOTICA

22:00h THUNDER

01:55h WYOMING & LOS INSOLVENTES

TRASHVILLE

Videodrome

18:00h Proyección Documental 'ROCKNROLLERS'

21:00h PELOMONO

23:00h THE DEVILS

01:30h BOB LOG III

02:30 BOB COSBY DJ

04:30h LOST ANGELES DJ

Ring of Fire

18:00h LUCHA EXTREMA 'Sin indulto y sin empate'

22:00h LUCHA EXTREMA 'Sin indulto y sin empate'

02:00h PAT BRIGGS (PSYCHOTICA)

03:30h DJs

05:00h DJs

Precios y pulseras

Bono de dos días: 98 euros + gastos

Entradas de día: 55 euros + gastos

Acceso al camping: 10 euros + gastos

Puntos de venta: www.rocknrollers.es, azkenarockfestival.com, red ticketmaster, red Kutxabank, www.ticketea.com, www.entradas.com, www.atrapalo.com, www.festicket.com.

Las pulseras Cashless serán el único método de pago.