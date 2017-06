«Hay que ser generoso con el protector solar, ponerse sólo un poco no basta»

Llega el verano y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) recuerda la importancia que tiene protegerse del sol. Pero hay que hacerlo bien; esto es, «aplicando una buena capa de protector porque ponerse un poco no basta», advierte Jesús Gardeazabal, dermatólogo de Cruces y el IMQ.

– Como cada año, al acercarse el verano, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) alerta del peligro de tomar el sol sin la protección adecuada. ¿Hay que repetir todos los años lo mismo porque no hacemos caso?

– Debería tenerse en cuenta todo el año, pero se repite por estas fechas porque es en primavera y verano cuando los rayos ultravioleta tienen más potencia y, por tanto, hacen más daño. Yo creo que la población cada vez tiene más en cuenta que el exceso de sol no es bueno. Es algo que la gente ha interiorizado, con alguna excepción, como pueden ser los adolescentes, un colectivo al que le cuesta más adoptar hábitos saludables, al igual que ocurre con el alcohol o el tabaco.

– La AECC recuerda en su campaña que no sólo hay que protegerse en la playa o la piscina.

– El sol no es un enemigo, forma parte de nuestras vidas, pero en exceso tiene efectos secundarios. No se trata de cambiar de acera cuando se va por la calle... Depende de la hora. En las horas centrales del día, cuando la sombra es muy corta, los rayos solares son muy verticales y la radiación es mayor. Exponerse al sol a las nueve de mañana no tiene nada que ver con hacerlo a la una de la tarde. Por tanto, protegerse es un hábito saludable cuando el sol pega fuerte, ya sea en la playa o mientras se callejea estando de compras.

– Antiguamente, la gente trabajaba en el campo y no se hablaba de cáncer de piel.

– Los campesinos evitaban la radiación con pantalón largo, camisa de manga larga y sombrero...

Predisposición genética

– ¿Por qué es tan peligroso el melanoma?

– Es el cáncer de piel menos frecuente pero... Los otros cánceres son menos agresivos y al tratar se curan. Sin embargo, entre el 15% y el 20% de los melanomas dan lugar a metástasis. El cáncer se reproduce en cualquier parte del cuerpo. Pero es importante decir que los últimos años han salido tratamientos que son una auténtica revolución.

– ¿El melanoma es siempre consecuencia del exceso de sol?

– No todo el melanoma es sol. Hay una predisposición genética. El exceso de sol de forma continuada durante años y las quemaduras solares constituyen un factor externo que contribuye a su aparición.

– ¿Usar una crema protectora con menos de un factor 30 sirve de poco?

– El problema es que nos la damos en menos cantidad de la adecuada. Hay que ser generoso, ponerse una buena capa. Si se hace así, igual basta con un factor 20, pero como esto no es lo normal, lo mejor es ponerse un 50.

– ¿Es verdad que las cremas protectoras no se pueden usar de un año para otro o es una idea que ha extendido la industria cosmética para vender más?

– Habría que hacer un estudio para ver si conservan las propiedades pasado un tiempo. Yo creo que la que viene en espray se contaminan menos, pero...

– A los hombres les gusta poco ponerse protector. ¿Qué les dice?

– Por lo general, a los hombres les gustan menos todos los productos cosméticos, pero también se deben proteger. Los calvos deben tener esto muy en cuenta. En el momento en que tienen las primeras entradas en la juventud deben utilizar medidas de protección para no sufrir complicaciones pasado un tiempo. Vemos muchos casos de queratosis, una lesión que es muy molesta, en hombres calvos.

– ¿Se lleva el moreno?

– Estar moreno, moreno, moreno, cada vez es menos moda.

– Muchas japonesas pasean con paraguas para que nos les dé el sol. ¿Deberíamos imitarlas?

– Me parece una medida un tanto excepcional... La incidencia del cáncer de piel en la raza asiática es menor que en el resto. Creo que lo hacen más por razones estéticas, para evitar las manchas.

– Y también las arrugas...

– Por supuesto. Al margen del riesgo de sufrir cáncer, el exceso de sol provoca arrugas, manchas y queratosis.