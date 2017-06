La patronal agradece a los empresarios alaveses su firmeza frente a ETA durante 40 años

La patronal SEA-Empresarios Alaveses ha celebrado esta mañana su asamblea general en la que ha tenido un especial protagonismo el homenaje que ha realizado la organización a los empresarios del territorio que durante 40 años se han mostrado firmes ante las amenazas de ETA, «han vencido al desánimo y han contribuido con su trabajo a garantizar el bienestar de la sociedad», ha asegurado el presidente de SEA, Pascal Gómez.

El jefe de la patronal ha elogiado la «unión» empresarial frente a las armas y ha recordado que esta forma de actuar «ayudó a mantener firmes los pilares sociales y económicos». Gómez recordó, sobre todo, a los que ya no están, aunque no olvidó al resto de empresarios e industriales que padecieron de una u otra forma la extorsión y la amenaza continua por parte de la banda armada. A la intervención del presidente de SEA le ha seguido un minuto de silencio y la interpretación al chelo de la pieza musical El cant del ocells (El canto de los pájaros), obra del compositor Pau Casals.

Durante su intervención, Pascal Gómez ha pedido «prudencia» pese a la mejoría económica de los últimos meses, porque ha recordad que Álava todavía tiene 21.610 parados y que el número de afiliados a la Seguridad Social aún está un 5% por debajo de los registros anteriores a la crisis. El reto que se marca SEA es incorporar 5.000 empleos al tejido empresarial «este mismo año».

Gómez también ha insistido en la necesidad de que tener «una fiscalidad adecuada» para garantizar la competitividad del tejido empresarial alavés «que cuenta con 2.500 compañías exportadoras y que vende en otros países más de la mitad de lo que produce».

La asamblea de la patronal ha contado con una mesa redonda sobre perspectivas económicas en la que han participado los directores de las plantas vitorianas de Mercedes (Emilio Titos) y Michelin (María Paz Robina) así como los directores de relaciones institucionales de Aernnova (Javier Fernández de Retana) y Mercadona (Patricia Cortizas).