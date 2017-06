URA ha advertido cinco veces y ha abierto tres expedientes a Salvatierra por su depuradora

Cinco requerimientos y tres expedientes sancionadores ha abierto la Agencia Vasca del Agua, URA, al Ayuntamiento de Salvatierra desde 2006. Así queda escrito en una respuesta que da el consejero de Medio Ambiente, el socialista Iñaki Arriola, al parlamentario de EH Bildu Mikel Otero, que preguntaba sobre las consecuencias del último vertido ilegal al Zadorra el pasado día 5 de mayo.

El estado de la planta de aguas residuales de Salvatierra, que lleva más de tres décadas funcionando, es tan malo que Arriola cree que en este tramo el río Zadorra presenta «una deficiente calidad química derivada de la insuficiencia de depuración de la EDAR».

El episodio del 5 de mayo consistió en un vertido de la depuradora al río de gran cantidad de residuos de leche procedente de una conocida quesería industrial de la zona cuando la planta estaba colapsada por una tormenta. URA ha abierto un expediente que puede terminar con una multa de 10.000 euros al Ayuntamiento de Salvatierra por ser el titular de la EDAR.

Es el tercer expediente desde 2014 por vertidos anómalos, según informó Arriola. El anterior fue en febrero de 2017. Además, la Corporación de Salvatierra ha recibido cinco requerimientos por parte de URA en los que se piden planes de control de los vertidos que van al colector o se le llama la atención por evacuaciones desde alguna empresa del entorno. Los apercibimientos se vienen realizando desde 2006. También se ha abierto expediente sancionador a la empresa causante del vertido por echar residuos a la red de pluviales.

Sin alarma

En su respuesta por escrito a EH Bildu, Iñaki Arriola se queja también que en el episodio de mayo no se dio aviso a SOS Deiak, lo que hubiera activado el protocolo en estos casos y URA fue informada el lunes 8 de mayo. El consejero amplió la crítica porque la planta de Salvatierra no tiene alarma ante estos casos, ni es capaz de rearmarse automáticamente. Además denuncia que el Ayuntamiento de Salvatierra no controla los vertidos a los colectores.

La Diputación alavesa quiere frenar esta preocupante situación en el cauce afectado y calcula que para 2023 ya estará en marcha una nueva depuradora de residuales, aunque los problemas, sostienen fuentes ecologistas, no acaban más que de empezar.