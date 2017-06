Hoy comienza la Evaluación para el Acesso a la Universidad (EAU), la conocida Selectividad, con 1.350 alumnos llamados al examen en Álava. Este año estrena modelo, con cambios en el diseño de las puntuaciones y otras novedades respecto a los últimos cursos. La UPV, en cuyos campus se examinan un total de 10.664 alumnos de todo Euskadi (9.994 procedentes de Bachillerato y 670 de Formación Profesional), ha autorizado a las facultades elegir aquellas asignaturas que permitirán a sus aspirantes obtener un mayor incremento de la nota. La única condición impuesta por la Universidad Pública Vasca es que el euskera sea una de las materias que permita mejorar la calificación, independientemente del grado que el alumno pretenda estudiar. Ayer, los nervios eran una constante en los lugares de estudio de aquellos que hoy se enfrentarán al examen.

Aizea Fernández

«Poder elegir entre Filosofía e Historia es una ventaja»

Aizea acaba de terminar el Bachillerato de Ciencias de la Tecnología y no se mostraba ayer preocupada: «Quiero estudiar el grado de Diseño Industrial, para el que no necesito mucha nota de corte, por eso no estoy muy estresada, pero la mayoría de la gente que conozco sí está realmente preocupada por la nota». A pesar de esto, aclara que se muestra segura por las horas de preparación que ha ido dedicando a la materia a lo largo de todo el curso. Sobre la fase de admisión, afirma que para ella, que estudia Tecnología, «poder elegir entre Filosofía e Historia del Arte está bien, algunos llevamos Historia un poco peor porque es de una carrera más de letras; Filosofía tiene menos temario y en mi opinión es más fácil».

Daniel Unanue

«Necesito una nota de corte de por lo menos 12,1»

Daniel no comparte esta opinión. Asegura que «no tener que estudiar Filosofía ayuda. Es demasiado contenido porque para mí, que en Bachiller he estudiado Psicología, supone un alivio que mi nota no dependa de una asignatura que no influye directamente en mi carrera». Quiere cursar el grado de Medicina y en la facultad española que menos nota de corte exige necesita «12,1 de 14 puntos», explica. Sobre la posibilidad de realizar una prueba de acceso correspondiente a una rama diferente de la estudiada en Bachillerato, opina que «no tiene mucho sentido, porque si has estado dando unas asignaturas que no tienen relación con el grado al que te cambias, no es probable que consigas las notas necesarias para entrar».

Jon Ander Sánchez

«Muchos no consideraban Medicina una opción»

También estudiante de Ciencias Biosanitarias, Jon Ander quiere estudiar Enfermería en el HUA, para lo que necesita alrededor de un 11. Explica que en Euskadi la nota de corte de los grados sanitarios aumenta cada año por la demanda y, en consecuencia, muchos estudiantes «ni consideraban la opción de estudiar Medicina. Dijeron que la UPV iba a abrir más plazas en Leioa para poder bajar un poco la nota de corte».