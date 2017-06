El Azkena Rock ya tiene horarios

El Azkena Rock Festival ha hecho públicos unos horarios en los que los conciertos de las principales cabezas de cartel se sitúan a partir de las 0.25 horas. Este será el caso de John Fogerty y Hellacopters –el viernes 23– y de Chris Isaak y The Cult, el sábado 24.

En otro orden de cosas, el gran número de fallecimientos de artistas del rock en el último año ha complicado la denominación de escenarios en homenaje a los mismos. Así que la promotora Last Tour International ha optado por llamar God al principal, dedicado al padre del rock and roll, Chuck Berry, y al estandarte del grunge Chris Cornell. Otros referentes musicales que recibirán el tributo del festival vitoriano serán el icono del rock sureño Gregg Allman y la diva del soul Sharon Jones, en el escenario Respect. La tercera tarima, bautizada como Love, tendrá presentes a la figura del rock sinfónico Greg Lake «y a Javi Ezquerro, un referente de la industria musical estatal y querido compañero».

Más espacios

Los espacios de Mendizabala se amplían este año con el denominado Trashville, que acogerá dos carpas. En la denominada Videodrome, se proyectará en cada jornada – a las 18.00 horas– el documental ‘Rocknrollers’, donde el cineasta Juanma Bajo Ulloa retrata al Azkena a través de los diez primeros años del ciclo musical. Diferentes actuaciones y sesiones de DJs mantendrán al rojo vivo esta ubicación hasta bien entrada la madrugada.

La carpa Ring of Fire ofrecerá en cada jornada pases a las 18.00 y 22.00 horas de lucha extrema ‘Sin Indulto y Sin Empate’, con los poderosos combatientes enmascarados. Después, habrá diferentes propuestas de actuaciones y DJs.

Otra novedad es que el único sistema de pago en Mendizabala será la pulsera ‘cashless’, que podrá recargarse online o en puntos del recinto donde se podrá emplear efectivo para agregar crédito. Las entradas y bonos de dos días pueden adquirirse en rocknrollers.es, azkenarockfestival.com, red Ticketmaster, red Kutxabank o, ticketea.com, entradas.com, atrapalo.com o festicket.com.

El festival por horas

Viernes 23 de junio

-Virgen Blanca, 13.30 horas Billie& The Kids.

-17.00 Apertura Mendizabala.

-Escenario God: 17.50 The Godfathers. 19.30 The Shelters. 21.30 Cheap Trick. 0.25 John Fogerty.

-Escenario Respect: 17.15 Fetitxe. 18.40 The Soulbreaker Company. 20.20 King’s X. 22.55 Graveyard. 2.00 The Hellacopters.

-Escenario Love: 17.40 The Meteors. 19.20 Tygers Of The Pan Tang. 21.10 Crank County Daredevils. 23.00 Hellsingland Underground. 1.55 Mambo Jambo.

Sábado 24 de junio

-Virgen Blanca: 13.30 Pat Capocci.

-17.00 Apertura de Mendizabala.

-Escenario God: 17.50 Pat Capocci, 19.30 Inglorious, 21.30 Michael Kiwanuka, 0.25 Chris Isaak.

-Escenario Respect: 17.15 SCR, 18.40 Bloodlights, 20.20 Loquillo, 22.55 Union Carbide P. 2.00 The Cult.

-Escenario Love: 18.00 Buck & Evans, 20.00 Psychotica, 22.00 Thunder, 1.55 Wyoming & Los Insolventes.

Espacio Trashville (viernes)

-Carpa Videodrome: 18.00 Documental ‘Rocknrollers’ 21.00 King Automatic. 23.00 The Cyborgs. 1.30 Vurro. 2.30 Reyes Torío Dj. 4.30 Shakin’ Brothers.

-Carpa Ring Of Fire: 18.00 Lucha Extrema. ‘Sin Indulto y Sin Empate’, 22.00 Lucha Extrema. 2.00 Dj Mr.Howard. 3.30 The Old Fox & The Hen. 5.00 The Bears.

Espacio Trashville (sábado)

-Carpa Videodrome: 18.00 Proyección documental ‘Rocknrollers’, 21.00 Pelomono. 23.00 The Devils, 1.30 Bob Log III, 2.30 Bob Cosby Dj, 4.30 Lost Angeles Dj.

-Carpa Ring Of Fire: 18.00 Lucha Extrema ‘Sin Indulto y Sin Empate’, 22.00 Lucha Extrema. 2.00 Pat Briggs (Psychotica). 3.30 Djs. 5.00 Djs.