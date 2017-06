«No tener que estudiar Filosofía ayuda»

La selectividad, el histórico examen que marcó el acceso a la universidad durante cuatro décadas, pasó a la historia en 2016. La nueva hornada de futuros universitarios se enfrenta desde este miércoles a la prueba que la sustituye, bautizada como Evaluación para el Acceso a la Universidad (EAU). La facultad de Farmacia, la de Letras y el aulario de Las Nieves son los tres edificios del campus vitoriano de la UPV/EHU que albergarán hasta el viernes los cuatro tribunales ante los que un total de 1.427 alumnos alaveses –1.350 de Bachillerato y 77 que han completado un ciclo formativo de grado superior (FP)– se juegan su futuro más inmediato. El 57% de los aspirantes son mujeres.

LOS DATOS Miércoles, 7 de junio. Las pruebas arrancan a las 8.45 horas y se prolongarán hasta las 18.45 horas. Jueves, 8 de junio. Los exámenes se realizarán de 9.00 a 18.45 horas. Viernes, 9 de junio. Serán de 9.00 a 15.00 horas. Fases. Consta de dos; acceso y admisión. La primera tiene por objeto valorar la madurez y destrezas básicas que debe alcanzar el alumnado al finalizar el Bachillerato para seguir las enseñanzas universitarias oficiales de grado. Consta de 5 ejercicios. La fase de admisión es de carácter voluntario. Su objetivo es la evaluación de los conocimientos y la capacidad de razonamiento en unos ámbitos disciplinares concretos relacionados con los estudios que pretenden cursar. Permite mejorar la calificación obtenida en la fase de acceso.

De ellos, un total de 579 estudiantes completarán los exámenes en castellano, frente a los 848 -seis de cada diez- que los harán en euskera. La lengua vasca es, precisamente, una de las asignaturas que ganan peso en esta renovada selectividad. El euskera, por vez primera, permitirá subir la nota de acceso a todos los grados. Este cambio obedece, entre otras cuestiones, a que la ley del PP, la controvertida Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), daba mayor autonomía a las comunidades para diseñar la prueba.

En su caso, la Universidad del País Vasco ha optado por conceder libertad a las facultades para elegir las asignaturas a las que les dan más valor en la fase voluntaria y que, por lo tanto, permiten a cada aspirante mejorar su calificación. La única condición que estableció la institución académica vasca es que todas las facultades incluyeran siempre el euskera en ese grupo de materias con prioridad que posibilitan subir la calificación para entrar en un grado; mientras que el inglés y el castellano es opcional. Esta valoración extra de los idiomas -con prioridad de uno concreto- va a suponer una verdadera revolución en la forma de puntuar los exámenes. Además, el hecho de introducir los idiomas ha obligado, en general, a reducir el peso de otras materias.

Esta no es la única novedad que trae consigo la Evaluación para el Acceso a la Universidad. Entre las más destacadas, figura la decisión de que las Matemáticas sean obligatorias para acceder a Medicina. Es otro de los grandes cambios de la nueva EAU vasca. Cabe recordar que, con el anterior modelo, un alumno podía entrar en el grado de Medicina en la UPV/EHU sin haberse examinado de Matemáticas. El estudiante tenía la opción de cursar Biología, Química y Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente en Bachillerato y, luego, examinarse de esas tres materias en las pruebas de acceso a la Universidad. Ahora, sin embargo, el ejercicio de Matemáticas es obligatorio, puesto que está situado en la parte común para todos los candidatos. Y no solo en Medicina, todos los aspirantes a cursar a partir de septiembre algún grado de ciencias y biosanitarios tienen que hacer también el temido examen de Matemáticas.

Otro de los grandes cambios en la parte obligatoria es la desaparición de un clásico: no hay examen de Filosofía. La prueba consta de dos fases; una de ellas obligatoria y que puntúa del 0 al 10, como hasta ahora. La novedad es que la anterior selectividad permitía elegir entre Filosofía e Historia. Ahora, todos los candidatos tendrán que hacer la prueba de Historia.

Quienes hace años superaran la prueba para acceder a la Universidad pueden también verse sorprendidos al conocer otra de las novedades introducidas en el sistema. Y es que la nota de algunas materias contará dos veces. ¿Cómo es posible?, se preguntarán. Pues bien, resulta que la nueva Evaluación para el Acceso a la Universidad da la posibilidad de sumar cuatro puntos en una segunda fase, que se logran al multiplicar por 0,1; 0,2; ó 0,3 la calificación en las asignaturas que decide cada facultad. Ahora la nota de materias examinadas en la parte común cuenta otra vez en la fase voluntaria. Ese caso se da con Inglés, Euskera, Castellano, Historia, Matemáticas, Latín y Arte.

Días de nervios

Independientemente de todos los cambios introducidos en la nueva selectividad, lo que continúa siendo una constante imperecedera son los nervios que estos días afloran entre los estudiantes, que ven esta cita como un punto de inflexión en sus vidas. EL CORREO ha charlado con tres alumnos que esta semana se enfrentan a la nueva EAU. Estas son sus impresiones.

Aizea Fernández

«Poder elegir entre Filosofía e Historia es una ventaja»

Aizea acaba de terminar el bachillerato de Ciencias de la Tecnología y este martes no se mostraba preocupada: «Quiero estudiar el grado de Diseño Industrial, para el que no necesito mucha nota de corte, por eso no estoy muy estresada, pero la mayoría de gente que conozco sí está realmente preocupada por la nota». A pesar de esto, aclara que se muestra segura por las horas de preparación que ha ido dedicando a la materia a lo largo de todo el curso. Sobre la fase de admisión, afirma que para ella, que estudia tecnología, «poder elegir entre Filosofía e Historia del Arte está bien, algunos llevamos historia un poco peor porque es de una carrera más de letras, Filosofía tiene menos temario y en mi opinión es más fácil».

Daniel Unanue

«Necesito una nota de corte de por lo menos 12,1»

Daniel no comparte esta opinión. Asegura que «no tener que estudiar Filosofía ayuda, es demasiado contenido, porque para mí, que en Bachiller he estudiado Psicología, supone un alivio que mi nota no dependa de una asignatura que no influye directamente en mi carrera». Quiere cursar el grado de Medicina y en la facultad española que menos nota de corte exige necesita «12,1 de 14 puntos», explica. Sobre la posibilidad de realizar una prueba de acceso correspondiente a una rama diferente de la estudiada en Bachillerato, opina que «no tiene mucho sentido, porque si has estado dando unas asignaturas que no tienen relación con el grado al que te cambias, no es probable que consigas las notas necesarias para entrar».

Jon Ander Sánchez

«Muchos no consideraban medicina una opción»

También estudiante de Ciencias Biosanitarias, Jon Ander quiere estudiar Enfermería en el HUA, para lo que necesita alrededor de un 11. Explica que en Euskadi la nota de corte de los grados sanitarios aumenta cada año por la demanda y, en consecuencia, muchos estudiantes ni consideraban la opción de estudiar Medicina. «Dijeron que la UPV iba a abrir más plazas en Leioa para poder bajar un poco la nota de corte».