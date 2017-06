Detenido por agredir a su expareja en Vitoria

Un hombre de 30 años fue detenido el sábado por agentes de la Policía Local como presunto autor de un delito de violencia de género y está siendo investigado por otro de agresión a particulares.

Una llamada al 092, recibida a las nueve de la noche, alertó de una pelea en un bar de la calle Voluntaria Entrega, donde se personaron varias patrullas. Allí se había dirigido el varón al saber que se encontraba su ex pareja y la hija de ambos. Su intención era agredir a unos jóvenes que, horas antes, habían ido a buscar a la menor para llevarla junto a su madre, lo que desencadenó la pelea en la que el varón no sólo agredió dos de los jóvenes, sino también a su ex pareja. Así lo corroboraron los afectados y otros testigos, por lo que fue detenido y puesto a disposición judicial.