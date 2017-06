«Álava aporta materia prima a la cocina vasca, producto de calidad»

Patxi Antón defiende la cocina alavesa desde la experiencia de quien ha aportado al desarrollo de la misma. En la actualidad, este gastrónomo y maestro de cocineros preside la asociación Vitoria-Gasteiz Wine City y trabaja como director de Indesa, la sociedad foral que da empleo a personas con discapacidad e incluye unos fogones en los que se elaboran más de mil comidas diarias. Antón ofrecerá esta tarde una charla sobre el papel de Álava en la cocina vasca dentro del séptimo ciclo de conferencias de los Celedones de Oro (19.30 horas, en el Aula Fundación Vital de Dendaraba).

– ¿Qué aporta Álava a la cocina vasca?

– Álava da materia prima, producto de calidad. Siempre digo que somos la despensa de Euskadi, sólo nos falta el pescado. Tenemos buena carne, hortalizas –especialmente las habas o los perretxikos–, vino, la sal de Añana, y platos propios como los ‘caracoles a la alavesa’. También los quesos, dentro de la denominación Idiazabal, son de una extraordinaria calidad en esta provincia. En los concursos de quesos, los alaveses triunfan.

– ¿Cuál es el papel del vino en esta contribución?

– El vino de Euskadi, prácticamente es el de Álava. Producimos el 95% del volumen de vino de denominación de origen. Este es un sello, un emblema que nos identifica claramente. Además, no hay gastronomía sin vino. La cocina vasca es una de las más prestigiosas del mundo y este territorio, aporta, además de todo lo mencionado antes, también este ingrediente principal.

Evolución «enorme»

– ¿Destacan los autores alaveses?

– Siempre ha habido nombres propios entre los cocineros en Álava, pero ahora es verdad que se conocen más. Con nombres y apellidos y no sólo en la ciudad de Vitoria. Los tenemos ya repartidos por el mundo, trabajando con grandes figuras. Esto se debe también a que la evolución de la cocina en este territorio ha sido enorme. Tan grande que, desde hace casi cuatro años, el concurso estatal de pintxos se celebra aquí. El Miniature Pintxos Congress cita una vez al año a los mejores en el Palacio de Congresos Europa. Además, en 2014, fuimos capital gastronómica. En esta ciudad se come muy bien, hay calidad, también en los templos de la cocina popular, en las sociedades, hay innovación. En los concursos populares se puede ver que se afanan en mostrar el lado más moderno de la gastronomía.

– ¿Dónde se ilustran los aficionados?

– Donde lo intentamos todos. Yo por ejemplo tengo debilidad por las secciones de cocina de las librerías. Luego es verdad que enciendes la tele y te encuentras con los 'realities'.

– ¿Qué opinión le merecen los ‘realities’ de cocina?

– Me cuesta verlos y los critico abiertamente. En el momento en el que metes un cronómetro en la cocina está fallando algo en el planteamiento. No es una buena idea. No disfruto viendo a la gente en tensión entre fogones. La mejor cocina es la que se hace sin mirar el reloj. Es tiempo, dedicación, laboriosidad, investigación... Estaría bien que a alguien se le ocurriera hacer un concurso de cocineros que sepan transmitir. Que se midiese la capacidad de ser sugestivo a la hora de narrar las recetas.

– ¿Qué receta recomendaría a alguien que quiera iniciarse en la cocina alavesa?

– Yo aconsejaría comenzar con un bocadillo original. La gente no es consciente del juego que puede dar un buen bocata. Hay que ir más allá del jamón y del queso e incluir algo que haya pasado por la sartén, como una merluza frita, o algún tipo de salsa de elaboración propia. Después, si el aprendiz le pierde el miedo a hacer una tortilla de patata, con los ingredientes básicos, habrá cruzado el umbral y entrado en la cocina.